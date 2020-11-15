شاهد.. جريان سيول جبلة شمال حائل

المواطن - الرياض

هطلت اليوم أمطار غزيرة على عدد من محافظات منطقة حائل والمنطقة الشمالية وعدد من المناطق المتفرقة سالت على أثرها الأودية والشعاب.

أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار

اللهم صيباً نافعاً

مطرنا بفضل الله ورحمته

في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة بالصوت او فديو او صورة

امطار جبله شمال حائل صباح الاحد 29 ربيع اول 1442 15 نوفمبر 2020 عبر @abdallahalhwawi pic.twitter.com/Ht4m6HLk39 — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) November 15, 2020

ونشر الباحث في مجال الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني عددًا من مقاطع الفيديو التي توثق جريان السيول من بينها سيول جبلة شمال منطقة حائل.

https://twitter.com/i/status/1327933591939141632

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيًا تخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية للمملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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