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شاهد.. جريان سيول رفحاء في رابع أيام سقيا

شاهد.. جريان سيول رفحاء في رابع أيام سقيا

2020/11/28
الساعة 2:34 مساءً
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شاهد.. جريان سيول رفحاء في رابع أيام سقيا
المواطن - الرياض

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية على محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية والمراكز التابعة لها سالت على إثرها بعض الشعاب وارتوت الأرض.

وأظهر مقطع فيديو متداول جريان سيول زهوة غرب رفحاء، فيما شملت الأمطار طلعة التمياط , والشريم ,والعجرمية, ولوقة , ولينة , وأعيوج , والحدقة, والهباس , والشعبة، وزبالا،  وحدق الجندة, والخشيبي.

 


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