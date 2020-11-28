شاهد.. جريان سيول رفحاء في رابع أيام سقيا

المواطن - الرياض
هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية على محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية والمراكز التابعة لها سالت على إثرها بعض الشعاب وارتوت الأرض.
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سيل زهوة غرب #رفحاء #الحدود_الشمالية
السبت ١٣-٤-١٤٤٢هـ
#سقيا
#وسم_1442
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. pic.twitter.com/MUUl5RaVxF
— طقس (@tqqs) November 28, 2020
وأظهر مقطع فيديو متداول جريان سيول زهوة غرب رفحاء، فيما شملت الأمطار طلعة التمياط , والشريم ,والعجرمية, ولوقة , ولينة , وأعيوج , والحدقة, والهباس , والشعبة، وزبالا، وحدق الجندة, والخشيبي.
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سيل الهبكة جنوب العويقيلة#رفحاء #الحدود_الشمالية
السبت ١٣-٤-١٤٤٢هـ
#سقيا
#وسم_1442
.
. pic.twitter.com/ct6iMjSqgo
— طقس (@tqqs) November 28, 2020