شاهد .. جماهير افتراضية لـ الاتفاق تُزين المباراة ضد الهلال

المواطن - محمد سمعه

وضعت إدارة نادي الاتفاق صورًا لجماهير افتراضية في مباراة الهلال، التي انطلقت اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي لـ الدوري السعودي للمحترفين عبر “تويتر” صورًا للجماهير الاتفاقية الافتراضية حيث علّق قائلًا: “صور جماهير الاتفاق تُزين ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر في مباراة الاتفاق ضد الأزرق”.

وأشاد الإعلامي الرياضي محمد البكيري بمبادرة الاتفاق قائلًا عنها: “عمل مُلفت وغير مسبوق في ملاعبنا، يستحق الاتفاق والاتفاقيين الشكر عليه”.

وفي وقت سابق، أعلن المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو عن تشكيلة فريقه الهلال ضد الاتفاق ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ودفع لوشيسكو بالقوة الضاربة منذ البداية في مباراة الهلال ضد الاتفاق، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتحقيق الفوز، لمواصلة التقدم نحو صدارة ترتيب المسابقة.

تشكيلة الهلال لمواجهة الاتفاق:

وجاء تشكيل الزعيم ضد الاتفاق كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي آل بليهي، جانغ هيون سو، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندريه كاريلو، سيباستيان جيوفينكو، سالم الدوسري وبافيتيمبي غوميز.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزعيم اليوم، كل من؛ عبدالله الجدعاني، محمد جحفلي، أمير كردي، محمد كنو، هتان باهبري، فواز الطريس، لوسيانو فييتو، صالح الشهري وعمر خربين.

وانطلقت مباراة الهلال ضد الاتفاق اليوم عند الساعة 5:30 مساءً، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ترتيب الزعيم في الدوري:

وقبل مباراة اليوم، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفتح المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الخامس بـ6 نقاط.

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