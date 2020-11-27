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شاهد زوار قرية رجال ألمع يستمتعون بالتجول تحت زخات المطر
الأجواء الدافئة والممطرة تجذب الأهالي في ساحة القرية التراثية ليلًا

شاهد زوار قرية رجال ألمع يستمتعون بالتجول تحت زخات المطر

2020/11/27
الساعة 10:42 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, المواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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شاهد زوار قرية رجال ألمع يستمتعون بالتجول تحت زخات المطر
المواطن- فهد القحطاني - رجال ألمع

 

رصدت “المواطن” خلال زيارتها لقرية رجال ألمع التراثية هذا المساء الأجواء والمناظر الجميلة للقرية وساحتها التي هرع إليها الزوار ليستمتعوا بالتجول في ساحتها تحت زخات المطر ومشاهدة مباني القرية المنارة والتي تتميز بجمالها خصوصًا وقت الأمطار ليلًا واعتدال لأجواء.

ففي فصل الشتاء تكون قرية رجال ألمع التراثية المكان المفضل عند الكثير من المتنزهين الهاربين من برودة الجو في مدينة أبها وغيرها من المحافظات المرتفعة في المنطقة؛ ليستمتعوا مع أسرهم في محيط سياحي هادئ وجميل من الدرجة الأولى ومتوفر فيه جميع الخدمات التي يحتاجونها خلال تنزههم.

رجال ألمع

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