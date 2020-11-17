شاهد.. شكل وتصميم مرسول بارك ملعب النصر الجديد

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي النصر عن شكل وتصميم ملعبه الجديد استاد جامعة الملك سعود “مرسول بارك” خلال حفل التدشين المقام حاليًا.

تصميم ملعب النصر الجديد

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يظهر شكل وتصميم ملعبه الجديد، والذي يضم مدخل VIP وآخر للاعبين، وغرفة الملابس ومنطقة وصولهم.

واستعرض مقطع الفيديو الخاص بملعب مرسول بارك الـ4 صالات المخصصين لكبار الشخصيات، ومنطقة الأعضاء وقاعة المؤتمر الصحافي، بالإضافة إلى المدرجات ومنطقة المشجعين.

مرسول بارك ملعبًا للعالمي

وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية، محمد الخريجي خلال حفل التدشين عن إطلاق اسم مرسول بارك على ملعب العالمي الجديد “استاد جامعة الملك سعود” في الرياض، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان استاد جامعة الملك سعود يُعرف باسم “محيط الرعب”، حينما كان يستضيف مباريات الهلال خلال السنوات الماضية، قبل أن توقع إدارة النصر عقدًا مع شركة الوسائل الفائزة بمناقصة الاستثمار في ملعب الجامعة، ليكون المقر الرسمي للأصفر لمدة 10 سنوات.

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