شاهد .. لحظة تمزق قميص كويلار بعد احتكاكه مع أمرابط

المواطن - محمد سمعه

أشاد جمهور الهلال بقتال اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار مع النجم المغربي نور الدين أمرابط لاعب نادي النصر، حيث دخل الثنائي معًا في احتكاك على الكرة انتهى بتمزيق قميص النجم الكولومبي.

وقدم اللاعب الكولومبي مستوى بدني ممتاز في الشوط الأول ضد النصر، حيث منع أكثر من هجمة خطيرة للاعبي النصر.

كويلار يتألق والهلال ينهي الشوط الأول متقدمًا:

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والنصر، في نهائي كأس الملك بتقدم فريق الهلال بهدفين دون رد، وذلك في المباراة المقامة على ملعب الملك فهد الدولي.

وكان اللاعب الكوري الجنوبي جانج هيون سو سجل الهدف الأول لـ فريق الهلال بالدقيقة الـ10 من ضربة رأسية متقنة.

وحاول نادي النصر بعدها البحث عن تسجيل هدف التعادل حيث سنت له فرص عبر أمرابط وحمدالله ولكن دون جدوى، في ظل تفوق الدفاع الهلالي.

سالم الدوسري يحصل بذكاء على ركلة جزاء:

وباغت سالم الدوسري دفاع النصر، بهجمة مرتدة قوية تسببت في عرقلته من قبل المدافع سلطان الغنام، ليحتسب الحكم البولندي مارتشينياك ركلة جزاء لـ الهلال سددها الفرنسي بافيتيمبي جوميز هدفًا ثانيًا لـ الهلال بالدقيقة الـ42.

وجاء تشكيل الهلال مكونًا من: “حبيب الوطيان، محمد البريك، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندري كاريلو، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفنكو، بافيتيمبي جوميز”.

أما القائمة الاحتياطية فجاءت مكونة من: “عبدالله الجدعاني، محمد جحفلي، مدالله العليان، محمد كنو، عبدالله عطيف، هتان باهبري، لوسيانو فيتو، عمر خربين، صالح الشهري”.

أما تشكيل نادي النصر فجاء مكونًا من: “برادلي جونز، كيم جين سو، عبدالله مادو، مايكون، سلطان الغنام، علي الحسن، بيتروس، الصليهم، أمرابط، بيتي مارتينيز، حمدالله”.

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