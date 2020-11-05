شاهد.. لوحة جمالية رسمها الضباب والغيوم بجبال عقبة ضلع

المواطن - فهد القحطاني - أبها

خلال أوقات غروب شمس هذا اليوم وعلى مشارف قمم جبال عقبة ضلع شكل الضباب والغيوم وضوء غروب الشمس لوحة جمالية متدرجة الألوان لسلسلة جبال عقبة ضلع غرب مدينة أبها والتي أضافت جمالًا ساحرًا للطبيعة.

وشجعت الأجواء الأهالي في مدينة أبها والمحافظات القريبة منها بنزول العقبة للاستمتاع بالمناظر الخلابة التي شكلتها عوامل الطبيعة على سفوح هذه الجبال والتي تحدث مع بداية تغيرات وتحولات المناخ إلى البرودة على قمم مرتفعات جبال السروات.

“المواطن” رصدت هذه الصور الجمالية على جبال عقبة ضلع والتي جذبت العشرات من المتنزهين لمشاهدتها خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع.

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