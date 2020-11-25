شاهد .. مذيع ينفجر بالبكاء لحظة الإعلان عن وفاة مارادونا

المواطن - محمد سمعه

صُدم العالم، مساء اليوم الأربعاء، بإعلان أكثر من وسيلة إعلامية حول العالم، وفاة الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا نجم المنتخب الأرجنتيني وناديي برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي الأسبق عن عمر يناهز الستين عامًا.

وكان الأسطورة الأرجنتينية فارق الحياة، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة تسبب في حالة صحية حرجة له ثم فارق الحياة بعدها بساعات في منزله في مدينة تيغري في الأرجنتين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ مذيع أرجنتيني انفجر بالبكاء لحظة الإعلان عن وفاة مارادونا، بينما تسبب الخبر في صدمة كل من كان حوله في الأستوديو في القناة.

وأثناء عرض خبر وفاة الأسطورة الأرجنتينية بكى المذيع حيث أكمل الخبر بعد توقف لأكثر من مرة، ثم دخل في نوبة بكاء شديدة.

بماذا علّق تركي آل الشيخ بعد وفاة الأسطورة الأرجنتينية ؟

وفي وقت سابق، نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني، فيديو لـ آخر مكالمة دارت بينه وبين الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا قبل إعلان وفاته اليوم الأربعاء إثر أزمة قلبية.

وظهر دييغو أرماندو وهو يُحيي تركي آل الشيخ ويتمنى له التوفيق مع نادي ألميريا.

وغرد تركي آل الشيخ قائلًا على مقطع الفيديو: “وداعًا يا صديقي … آخر مرة شفتك في روسيا 2018 ووعدتني بزيارتي في المملكة! وداعًا يا أعظم من لعب كرة القدم… وداعًا يا من أثر في جيلي… وداعًا دييغو… كرة القدم بعدك لا طعم لها أنا اليوم حزين… كنت أتحدث معك من 4 شهور على فكرة مع نتفليكس… وكنت سعيد! وداعًا دييغو”. وقالت صحيفة Clarin الأرجنتينية: إن دييغو أرماندو مات اليوم الأربعاء بعد معاناة شديدة من أزمة قلبية جعلت حالته الصحية بموقف حرج ثم فارق الحياة بعدها بساعات. وكان الأسطورة الأرجنتينية خضع لعملية جراحية قبل وفاته بإزالة تجمع دموي في المخ. وأضافت الصحيفة أن طاقم الإسعاف كان أمام منزل الأسطورة مارادونا، قبل إعلان وفاته. مارادونا يقود الأرجنتين لتحقيق اللقب الأغلى: ولعب الأسطورة الأرجنتينية في العديد من الأندية حول العالم مثل برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وتُوج مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم عام 1986.

شارك الخبر