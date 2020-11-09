شركات الأدوية تكشف عن أخبار مبشرة بشأن لقاح فيروس كورونا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ذكرت تقارير أبرزتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن المملكة المتحدة يمكن أن تحصل على 10 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا بحلول عيد الميلاد وعودة الحياة إلى طبيعتها بحلول الربيع بعد أن أثبت أحد التجارب فعاليتها بنسبة 90 في المائة.

وقفزت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم هذا الصباح عندما كشفت شركتا فايزر وبيونتك عن نتائج مبكرة من تجربة ضخمة تشير إلى أن تسعة من كل عشرة أشخاص يتلقون اللقاح الجديد قد نجح معهم بشكل كبير.

نتائج واعدة:

وحذر المتحدث باسم رئيس الوزراء من أنه لا توجد ضمانات حتى الآن بشأن لقاح فيروس كورونا، لكنه وصف النتائج التي تم إجراؤها بأنها واعدة، وأرجح تداول ملايين الجرعات من اللقاح بحلول عيد الميلاد إذا حصل على الموافقة.

وقال المتحدث: “إجمالًا، اشترينا 40 مليون جرعة من لقاح فايزر المرشح، مع 10 ملايين جرعة يتم تصنيعها وإتاحتها للمملكة المتحدة بحلول نهاية العام إذا تمت الموافقة على اللقاح من قبل المنظمين”.

وقال البروفيسور جون بيل، عضو فرقة اللقاحات الحكومية: إنه واثق من أن الحياة ستعود الآن إلى طبيعتها بحلول الربيع.

إشادة بالتجارب:

فيما أشاد رئيس شركة فايزر بهذه النتائج باعتباره يومًا رائعًا للعلم والإنسانية، بينما قال خبراء مستقلون: إن النتائج كانت ممتازة ورائعة حقًّا.

ومن المتوقع أن تتقدم شركتا فايزر وبيونتك للحصول على الموافقة على إعطاء حقنة اللقاح في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن، ولكن يجب عليهم الانتظار حتى تكتمل بيانات السلامة طويلة الأجل.

وتعد شركة فايزر والشريك الألماني بيونتك أول صانعي الأدوية الذين أظهروا بيانات ناجحة من تجربة إكلينيكية واسعة النطاق للقاح فيروس كورونا.

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