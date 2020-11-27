شركات قطر تسرق أجور العمال وتفصل الآلاف دون سابق إنذار !

المواطن - متابعة

كشف تقرير لمنظمة حقوقية، أن شركات في قطر لم تدفع مئات الملايين من الدولارات من الرواتب والمزايا للعمال ذوي الأجور المنخفضة، منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، لتزيد من معاناتهم في واحدة من أغنى الدول في العالم.

وقال تقرير لـ”Equidem”، وهي منظمة معنية بحقوق الإنسان، إنه تم فصل آلاف العمال دون سابق إنذار، أو منحهم أجورًا مخفضة أو إجازة غير مدفوعة الأجر، أو حرمانهم من الراتب المستحق ومدفوعات نهاية الخدمة، أو إجبارهم على تحمل تكاليف رحلات الطيران للعودة إلى دولهم.

وترقى النتائج التي توصل إليها التقرير، إلى مستوى “سرقة الأجور” على نطاق غير مسبوق، مما جعل العمال معدمين ويعانون نقصًا في الغذاء، وغير قادرين على إرسال الأموال إلى عائلاتهم في أوطانهم أثناء الوباء، وفق ما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية، ونقلت عنها سكاي نيوز.

وقال عامل نظافة من بنغلادش، لم يتسلم راتبه منذ أربعة أشهر: “جئت إلى هنا للعمل من أجل عائلتي، لا لأكون متسولًا أعيش بمفردي”.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى بحث منفصل قام به “مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان”، وجد أنه في 87 بالمئة من القضايا المتعلقة بـ”الإساءة للعمال” التي أثرت على ما يقرب من 12 ألف عامل منذ عام 2016، كانت تتعلق بالأجور غير المدفوعة أو المتأخرة.

ويعمل في قطر حوالي مليوني عامل أجنبي، معظمهم من جنوب آسيا، العديد منهم في مشاريع البناء المتعلقة بـكأس العالم 2022.

شارك الخبر