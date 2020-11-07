شركة الكهرباء تحذر: الاقتراب أو العبث بأي من معداتنا قد يكون مميتًا

المواطن - الرياض

قالت شركة الكهرباء: إن الاقتراب أو العبث بأي من معداتها وغرف الكهرباء التابعة لها يشكل خطرًا حقيقيًّا، وقد يكون مميتًا، كما أنه يضع الفاعل تحت طائلة العقوبات.

جاء ذلك بحسب تحذير نشرته شركة الكهرباء عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم السبت.

الفاتورة الثابتة:

في سياق آخر، أكدت شركة الكهرباء أن الفاتورة الثابتة تتيح تسهيل عملية دفع قيمة الفاتورة الكهربائية من خلال تسديد قيمة تقديرية ثابتة بشكل شهري تمثل متوسط الاستهلاك عن الاثني عشر شهرًا السابقة للاشتراك في الخدمة، بحيث يدفع المشترك مبلغًا شهريًّا ثابتًا.

وتمكن الفاتورة الثابتة المشترك من تخصيص ميزانية محددة للخدمة الكهربائية تحسبًا لأي ارتفاع في معدل استهلاكه من الكهرباء ببعض الأشهر، خاصة في فصل الصيف، وزيادة كمية الاستهلاك من الطاقة الكهربائية، وذلك ضمن جهود الشركة المستمرة لتقديم أفضل الحلول والخدمات لمشتركيها.

وفي حال الاشتراك في “الفاتورة الثابتة” لن تفصل الخدمة الكهربائية عن المشترك حتى لو زادت قيمة استهلاكه الفعلي عن قيمة المتوسط في الفاتورة الثابتة طالما هو مشترك فيها وملتزم بالسداد، وذلك بحسب تأكيد الشركة السعودية للكهرباء.

وخدمة الفاتورة الثابتة اختيارية والتسجيل فيها يتم بطريقة سهلة، ويمكن للمشترك الإلغاء في أي وقت، ولا تشترط ملكية المبنى من قِبل المشترك، ولكنها تشترط موافقته ولا يشترط موافقة المالك، ولا يشترط تصفية الفواتير السابقة للتسجيل في الخدمة.

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