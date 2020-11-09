شركة الكهرباء تعتذر لمواطن مريض: المقاول أخطأ وسنتخذ الإجراءات اللازمة

المواطن - الرياض

علقت شركة الكهرباء على فيديو متداول لمواطن لديه حالة مرضية، حيث تبين لها أن المقاول أستبق الموعد المجدول لتركيب العداد الذكي للمشترك، مؤكدةً أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأضافت شركة الكهرباء في تغريدات لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: تعتذر الشركة للمشترك وتؤكد أن ذوي الحاجات الماسة التي تعتمد حياتهم على استخدام أجهزة موصلة بالكهرباء لهم أولوية لدى الشركة، ونحث ذويهم لتسجيلهم عبر خدمة اطمئن لخدمتهم بشكل أفضل في حال الانقطاعات الطارئة أو المجدولة.

التسجيل في خدمة اطمن:

ولفتت إلى أنه يمكن التسجيل في خدمة اطمن من خلال الرابط التالي: هنا.

​جدير بالذكر أن خدمة اطمن مخصصة للمشترك الذي يعول في منشأته شخصًا واحدًا على الأقل، وتعتمد حياته على استخدام أجهزة موصلة بالكهرباء.

اشتراطات الاشتراك بالخدمة:

1- تطبق على فئة الاستهلاك السكني لعداد واحد لكل مشترك.

2- تقرير طبي معتمد من جهة رسمية (مستشفى حكومي) يوضح تأثر حياة المشترك سلبًا لو انقطعت الخدمة الكهربائية عنه.

3- سداد المديونية.

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