شروط إقامة مباريات ثمن نهائي كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، شروط إقامة مباريات دور ثمن النهائي لـ بطولة كأس الملك موسم 2020/2021 التي تنطلق في منتصف ديسمبر المقبل.

وجاءت الشروط كالتالي: “إقامة البطولة من دور واحد والاحتكام لأشواط إضافية وركلات الترجيح، في حال التعادل، والسماح بإجراء 5 تبديلات و9 لاعبين في مقاعد الاحتياط، والسماح بمشاركة اللاعبين من مختلف الدرجات مع الفريق الأول”، وذلك وفقًا لـ الزميلة “الجزيرة”.

مواجهات دور ثمن النهائي في بطولة كأس الملك

وستُقام 3 مباريات في دور الـ16 في بطولة كأس خادم الحرمين يوم 16 ديسمبر المقبل، حيث يواجه ضمك فريق التعاون، والقادسية يواجه الشباب والنصر يواجه الرائد.

بينما تُقام يوم 17 ديسمبر 5 مباريات وهم: “الباطن وأبها، الاتفاق والفيصلي، الهلال والفتح، والوحدة ضد الاتحاد، والأهلي ضد العين”.

حكم أجنبي يدير نهائي كأس خادم الحرمين

وفي وقت سابق، حسم إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصة جنسية طاقم الحكام الذي سيدير نهائي كأس الملك 2020 بين فريقي الهلال والنصر خلال الفترة المقبلة.

وتحدث القاسم لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “حكام أجانب سيديرون نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لأن البطولة شارك فيها حكام أجانب حتى دور نصف النهائي”.

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