“شغب بيرو” يمنح الهلال فرصة ذهبية قبل مباراة النصر

المواطن - محمد سمعه

يستعد الهلال لمواجهة، جاره النصر في مباراة قوية يوم 23 نوفمبر الجاري بالجولة الـ5 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشكوك تدور حول إقامة مباراة بيرو والأرجنتين بسبب الشغب

وتدور الشكوك حول إقامة مباراة بيرو ضد الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم، وذلك بسبب وجود أعمال شغب في مدينة ليما عاصمة بيرو، مما يمنح فرصة ذهبية للأزرق.

ويشارك النجم أندري كاريلو مع منتخب بيرو في تصفيات المونديال، ولكن بحسب ما ذكرته قناة TYC الأرجنتينية فإن المباراة مهددة بالتأجيل بسبب الاحتجاجات والأوضاع الأمنية المقلقة في بيرو نتيجة التظاهرات السياسية.

وبالتالي في حال تم تأجيل مباراة بيرو والأرجنتين لسلامة اللاعبين، فهذا يعني عودة مبكرة لـ كاريلو لصفوف الهلال، مما يمنح المدرب رازفان لوشيسكو فرصة ذهبية لإعداد اللاعب البيروفي مبكرًا قبل مواجهة النصر يوم الاثنين المقبل.

إصابتا سالم الدوسري تُقلق الهلال

من ناحية أخرى، تسببت إصابة اللاعب سالم الدوسري نجم الهلال مع المنتخب السعودي في مباراة جامايكا الودية أول أمس، في إرباك حسابات الأزرق، وذلك قبل المواجهة المرتقبة ضد النصر يوم 23 نوفمبر الجاري في الجولة الـ5 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعرض الدوسري لإصابتين حيث كانت الأولى في الساعد الأيمن ليده وغادر بسببها المباراة في الدقيقة الـ77، بينما كشفت الفحوصات عن تعرضه لإصابة ثانية في العضلة الخلفية وفقًا لـ الزميلة “الرياضية”.

وبسبب هاتين الإصابتين، فإن الدوسري مهدد بنسبة كبيرة بعدم المشاركة في ديربي الرياض، ليفقد الهلال ورقة رابحة ثانية بعد تأكد غياب الحارس عبدالله المعيوف لمدة شهر بسبب الإصابة أيضًا.

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