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شكري الحنفوش يتصدر تويتر بعد أحداث مباراة الشباب والنصر
تعرض لانتقادات قوية بسبب أخطائه التحكيمية

شكري الحنفوش يتصدر تويتر بعد أحداث مباراة الشباب والنصر

2020/11/02
الساعة 1:10 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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شكري الحنفوش يتصدر تويتر بعد أحداث مباراة الشباب والنصر الحنفوش في مباراة الشباب والنصر
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 جماهير النصر تهاجم شكري الحنفوش
2 رد فعل السويكت بعد الخسارة

تسببت أخطاء الحكم شكري الحنفوش في مباراة الشباب والنصر التي أُقيمت أمس الأحد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في تصدره Trends موقع تويتر اليوم الاثنين في المملكة.

وكان النصر خسر من فريق الشباب بثنائية لهدف في مباراة أثارت الجدل من الناحية التحكيمية بسبب احتساب شكري الحنفوش الهدف الأول لـ الشباب الذي جاء من وضعية تسلل.

جماهير النصر تهاجم شكري الحنفوش

وأقدمت جماهير النصر على مهاجمة الحكم الحنفوش داخل التريند بعد الأخطاء التي ارتكبها وكلفت النصر، الخسارة للجولة الثالثة على التوالي من نادي الشباب.

يذكر أن تقارير تلفزيونية ذكرت أن لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم ستعقد اجتماع عاجل وهام بعد غد الأربعاء، لمناقشة كل الأخطاء التحكيمية التي حدثت في أول 3 جولات من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

رد فعل السويكت بعد الخسارة

وفي وقت سابق، أعرب رئيس مجلس إدارة النصر، صفوان السويكت، عن استيائه من التحكيم بعد خسارة فريقه النصر ضد الشباب، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال السويكت عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “النصر بمن حضر .. وأعتقد أن قرار الاتحاد السعودي بتحديد عدد الحكام الأجانب المسموح لكل فريق مجانب للصواب وغير عادل .. وسنطالب بحكام أجانب لجميع مبارياتنا القادمة”.

وأُقيمت مباراة النصر ضد الشباب على إستاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، في ختام منافسات الجولة الثالثة “رئاسة العشرين” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الليوث بنتيجة 2/ 1.

شكري الحنفوش

 


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