شوربة الدجاج بالكريمة والمشروم

الكثير من الأشخاص وخاصة النساء يسألون عن طريقة عمل شوربة الدجاج بالكريمة والمشروم وذلك لأنه من الأكلات الجميلة والمميزة للغاية والتي يحب الكثير تناولها في كل الأوقات لما لها من طعم جميل.

الشوربات

تعتبر الشوربة من الأطباق التي يتم وضعها بجانب الطعام والتي يحبها الكثير من الأشخاص وذلك لأنها تزين الموائد بجانب الأطعمة فيبحث البعض عن طريقة عمل شوربة الدجاج بالكريمة والمشروم، وموقع المواطن سوف يقوم بتقديم الكثير من الوصفات الخاصة وطريقة عمل هذا الطبق المميز فيما يلي:

يتم عمل الشوربة في كل الأوقات وذلك لما له من طعم جميل ومميز وكذلك منظر جميل وجذاب على المائدة وخاصة في شهر رمضان المبارك.

تعمل الشوربة على تقوية جسم الإنسان وامداده بالكثير من السوائل التي يحتاجها والتي يفقدها بشكل كبير في شهر رمضان بسبب الصيام والتي من الممكن أن تعرض الجسم للجفاف.

هناك الكثير من أنواع وأطباق الشوربة والذي يختلف من شخص لآخر وكذلك من بلد لأخرى بسبب اختلاف طريقة إعداده وكذلك المكونات التي توضع به.

من ضمن انواع الشوربات الكثيرة هي شوربة الماجي وكذلك شوربة الشعرية وكذلك هناك نوع آخر وهو شوربة الدجاج والخضار وغيرها من أنواع الشوربات المتعددة.

وتعد شوربة الكريمة بالفراخ والمشروم من أهم أنواع الشوربة التي يبحث الكثير عن طريقة عملها وتحضيرها.

تتميز هذه الشوربة بأن لها قوام كريمي مميز مائل إلى اللزج وكذلك تتميز بأنها ذات عناصر كثيرة ومتنوعة ومفيدة للغاية بالنسبة لجسم الإنسان.

يحصل الجسم من خلال هذا الطبق على فائدة الفطر وهو ما يعرف بالمشروم وكذلك يحصل على فوائد الدجاج.

مكونات وصفة شوربة الدجاج بالكريمة منال العالم

400جرام من المشروم. عدد أثنين قطعة فيليه دجاج خالي من الجلد وكذلك العظم. عدد ملعقة واحدة كبيرة من الزبدة. عدد اثنين ملعقة كبيرة من الزيت. واحد حبة كبيرة من البصل المفروم. عدد أثنين فص من الثوم المهروس بشكل جيد. 1/3 كوب من الدقيق. 4 كوب من الدجاج. واحد ملعقة صغيرة من الملح. 1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. واحد كوب من الكريمة.

طريقة التحضير

في البداية يجب ان يتم تقطيع كل قطع الفيلية إلى مربعات صغيرة.

يتم وضع الزبدة وكذلك الزيت في قدر ويتم تسخينهم ثم يجب إضافة الدجاج ثم يتم تقليبهم مع بعضهم البعض على نار هادئة حتى تصبح ذات لون ذهبي

يتم إضافة البصل وكذلك الثوم عليهم ويتم تقليبهم مرة أخرى حتى يصبح لون البصل ذهبي.

يتم إضافة المشروم ويقلب مع الدجاج حتى يذبل ويوضع فوقه الدقيق.

يتم إضافة المرق ويقلب مع بعضه حتى يغلي ثم يجب إضافة الملح وكذلك الفلفل وتقلب هذه المكونات حتى تختلط مع بعضها بشكل قوي.

يتم تغطية القدر الذي يوجد به المكونات ويترك على نار هادئة لمدة تصل إلى 15 دقيقة حتى يستوي المشروم.

كما يجب أن يتم طحن الشوربة من خلال وضعها في الخلاط وتشغيله حتى تصبح ناعمة ثم يتم إعادتها مرة أخرى إلى الوعاء.

يتم وضع الكريمة وتقلب لفترة من الزمن قصيرة حتى تكتسب قوام كريمي مميز وتوضع في أطباق خاصة بالتقديم ثم يوضع فوقها الكريمة السائلة وتقدم بشكل مباشر.

مكونات شوربة الفطر

600جرام من الفطر الطازج المشكل والمقطع إلى شرائح. ربع كأس من الطحين الأبيض متعدد الاستخدامات. عدد أثنين كأس من مرق الدجاج. عدد أثنين ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية. ملح ويكون ذلك حسب الرغبة. فلفل أسود مطحون ويكون حسب الرغبة. كأس واحد من الكريمة. نعناع أو بقدونس ويكون حسب الرغبة.

طريقة التحضير

بعد التعرف على طريقة عمل شوربة الدجاج بالكريمة والمشروم يجب معرفة طريقة تحضير شوربة الفطر.

في البداية يجب إذابة الزبدة على نار متوسطة ويوضع بها البصل وذلك حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي.

يتم إضافة شرائح الفطر بشكل تدريجي في القدر ويوضع فوقها الملح وكذلك الفلفل الأسود.

يتم إضافة الطحين ومرق الدجاج ثم يحرك بشكل جيد وتركهم مع بعضهم البعض حتى يغلوا.

يتم بعد ذلك تهدئة النار وسكب الكريمة فوقها وتترك الشوربة على النار لمدة تصل إلى 15 دقيقة.

يتم سكت الشوربة مرتين في الخلاط وتركها تخفق بشكل جيد للحصول على شكل وملمس ناعم.

ثم يتم إعادة تسخينها ووضعها في الأطباق الخاصة بالتقديم.

يتم تزيينها في النهاية قبل التقديم بالبقدونس او النعناع حسب الرغبة وتؤكل وهي ساخنة.

مكونات شوربة الكريمة بالفراخ

250 جرام من الدجاج. عدد واحد ملعقة كبيرة من الزيت. لتر واحد من مرق الدجاج. 400 جرام من الذرة. عدد أثنين ملعقة كبيرة من نشا الذرة. ربع كوب من الكريمة. عدد أثنين ملعقة كبيرة من الماء. بيضة واحدة. 420 جرام من كريمة الذرة. ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

من ضمن طريقة تحضير شوربة الدجاج بالكريمة والمشروم كذلك هي ما يلي.

يتم وضع الزيت في قدر كبير ويوضع على النار ويتم تسخينه بشكل جيد ثم يتم إضافة الدجاج عليه ويقلب حتى يستوي.

يتم إضافة مرق الدجاج فوقهم وكدلك كريمة الذرة ويتم تحريك كل هذه المكونات مع بعضها البعض ويترك ذلك الخليط على النار حتى يغلي بشكل جيد.

يتم وضع نشا الذرة وكذلك الكريمة والماء في وعاء ويضافوا إلى القدر ويحرك حتى يصبح مزيج.

يتكر على النار حتى يغلى ويضاف عليه البيض والملح.

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