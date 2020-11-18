صادرات النفط السعودية ترتفع إلى 6.07 مليون برميل يوميًا في سبتمبر

المواطن - الرياض

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 6.07 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، من 5.97 مليون برميل يوميًا في أغسطس.

وبلغ إنتاج المملكة من الخام 8.98 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، وفقًا للأرقام الرسمية.

وكانت صادرات الخام من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تراجعت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في يونيو، بحسب أرقام مبادرة البيانات المشتركة التي ترجع حتى العام 2002.

وتفيد البيانات المنشورة على موقع المبادرة أن إجمالي الطلب السعودي على النفط تراجع 168 ألف برميل يوميًا في سبتمبر إلى 2.38 مليون برميل يوميًا.

وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير المحلية السعودية 8.9%، إلى 2.35 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، بينما تراجع الحرق المباشر للخام 87 ألف برميل يوميا إلى 615 ألف برميل يوميًا، بحسب العربية.

وتدرس أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وآخرين، إرجاء خطة لزيادة الإنتاج مليوني برميل يوميًا، بما يعادل 2%، من الطلب العالمي، في يناير/كانون الثاني لدعم السوق.

وتُقدم الرياض وسائر أعضاء أوبك أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة، التي تنشرها بموقعها على الإنترنت.

وقال مصدران في منظمة الدول المصدر للنفط وحلفائها المعروفة بأوبك بلس، إن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك بلس، انتهى بدون توصيات لتغيير الاتفاق الحالي لتخفيضات النفط.

وقال مصدر آخر إن الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ من المزمع عقده في 17 ديسمبر.

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