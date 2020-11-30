صالح جمعة يرحل عن الأهلي المصري

المواطن - محمد سمعه

فسخ النادي الأهلي المصري، اليوم الاثنين، عقد صالح جمعة لاعب الفريق الكروي الأول بـ المارد الأحمر بالتراضي بين الطرفين.

وبحسب ما ذكره Fil Goal فإن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قرر الاستغناء عن جمعة كونه لن يُفيد الفريق بالمرحلة المقبلة بحسب ما ذكره عبدالرحمن مجدي وكيل أعمال اللاعب للموقع المصري.

ولم ينجح جمعة في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي في الأهلي، بسبب عدم التزامه خارج الملعب إضافة لوجود زيادة ملحوظة في الوزن، جعلت أكثر من مدرب تعاقب على تدريب الأهلي لا يعتمد عليه.

مسيرة وبطولات صالح جمعة

وكان صالح جمعة صاحب الـ27 عامًا انضم إلى الأهلي المصري في عام 2015 قادمًا من نادي إنبي المصري ونال مع الفريق عدة بطولات مثل الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري إضافة للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا مؤخرًا على حساب الزمالك المصري.

وخاض جمعة تجربة احترافية قصيرة في الدوري السعودي مع فريق الفيصلي.

الأهلي بطل إفريقيا للمرة التاسعة

يذكر أن الأهلي المصري كان فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الماضية على مواطنه وغريمه الزمالك بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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