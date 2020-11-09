صدمة جديدة لـ الريال بعد فقدانه مركزه بـ ترتيب الدوري الإسباني

المواطن - محمد سمعه

تعرض نادي ريال مدريد لصدمة جديدة وذلك بعد أن فقد مركزه في ترتيب الدوري الإسباني عقب الخسارة بالأمس من نادي فالنسيا برباعية لهدف في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

ونشر ريال مدريد اليوم الاثنين في بيان رسمي له أن لاعبه الأوروغوياني فريدريكو فالفيردي تعرض لإصابة بكسر في قصبة الساق حيث من المتوقع غيابه لمدة شهر عن النادي الملكي بحسب ما ذكرته صحيفة ” أس” الإسبانية.

ويُعد فريدريكو فالفيردي أحد أهم العناصر التي يعتمد عليها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وذلك بعد غياب اللاعب البرازيلي كاسيميرو بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

أحداث مباراة ريال مدريد وفالنسيا

وبدأت مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بـ سيناريو غريب حيث تقدم الريال بالهدف الأول عبر المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بالدقيقة الثالثة والعشرين.

وعند حلول الدقيقة الخامسة والثلاثين تقدم كارلوس سولير بالهدف الأول لـ فالنسيا من ركلة جزاء، ثم أضاف مدافع ريال مدريد، الفرنسي رفائيل فاران الهدف الثاني لـ فالنسيا بالخطأ في مرماه بالدقيقة الخامسة والأربعين قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استمرت هدايا لاعبي ريال مدريد لنجوم فالنسيا، حيث ارتكب المدافع الإسباني سيرخيو راموس خطأ قاتلًا عندما لمس الكرة بيده لتُحتسب ركلة جزاء ضد الريال ويسجل منها كارلوس سولير الهدف الثالث لفالنسيا بالدقيقة الرابعة والخمسين، وعاد اللاعب ذاته وأضاف “الهاتريك” والهدف الرابع لفريق فالنسيا من ركلة جزاء بالدقيقة الثالثة والستين.

وبعد المباراة، أصبح رصيد فالنسيا 11 نقطة في المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني.

وبدأت مباريات الجولة التاسعة في الدوري الإسباني، بلقاء إلتشي وسيلتا فيغو الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بينما تعادل هويسكا مع نادي إيبار بهدف لكل فريق بينما فاز فريق برشلونة على ريال بيتيس بخماسية مقابل هدفين، أما إشبيلية ففاز على أوساسونا بهدف دون رد، بينما فاز أتلتيكو مدريد على قادش برباعية دون رد.

وفاز فياريال على خيتافي بثلاثية مقابل هدف، بينما فاز ريال سوسيداد على غرناطة بهدفين دون رد، وفاز بلد الوليد على أتلتيك بلباو بثنائية لهدف، وتعادل ليفانتي مع ديبورتيفو ألافيس بهدف لكل فريق، وفاز فالنسيا على ريال مدريد برباعية لهدف.

ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة التاسعة

ويتصدر نادي ريال سوسيداد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد فياريال في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز الرابع.

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