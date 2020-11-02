صدمة مدوية لـ إنتر ميلان قبل مواجهة ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

تلقى المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، صدمة مدوية وذلك قبل مواجهة نادي ريال مدريد الإسباني غدًا بالجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

لوكاكو يغيب عن مواجهة الريال والإنتر

وقالت صحيفة Marca الإسبانية إن اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو سيغيب عن مباراة الإنتر ضد الريال بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة شاختار دونيتسك الأوكراني بالجولة الثانية من دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن التشيلي أليكسيس سانشيز انضم لتدريبات إنتر ميلان بصورة طبيعية مع زملائه بالفريق، كما سيسافر مع البعثة الإيطالية للمشاركة في مباراة الريال.

وفي وقت سابق، أعلن نادي ريال مدريد ، اليوم الاثنين عن إصابة مدافعه البرازيلي إيدر ميليتاو بـ فيروس كورونا المستجد.

وذكر الموقع الرسمي لـ ريال مدريد عبر الإنترنت أن اللاعب البرازيلي جاءت نتيجة فحصه إيجابية بينما جاءت نتيجة فحص باقي اللاعبين والجهازين الفني والإداري سلبية.

يذكر أن الريال يستعد لمواجهة نادي إنتر ميلان الإيطالي غدًا الثلاثاء بالجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا في مرحلة دور المجموعات.

ريال مدريد بالمركز الأخير في مجموعته الأوروبية

ويحتل الريال المركز الرابع والأخير بالمجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا برصيد نقطة، بعد الخسارة من شاختار الأوكراني بالجولة الأولى، والتعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الثانية.

وكان إيدر ميليتاو انضم لصفوف فريق الريال قادمًا من نادي بورتو البرتغالي في عام 2019.

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