صدمة من بوتافوغو البرازيلي للاعب الاتحاد السابق

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب البرازيلي جوناس دي سوزا نجم الاتحاد السابق، لمشكلة كبيرة وذلك بعد أن فسخ عقده مع العميد ورحل عن النادي في بداية الموسم الحالي.

وكان جوناس انضم إلى العميد في صيف 2018 قادمًا من نادي فلامنجو البرازيلي، لكنه لم يشارك مع العميد إلا في دقائق معدودة ببطولة كأس الملك موسم 2019/2020.

لماذا تراجع بوتافوغو عن ضم جوناس ؟

وقالت تقارير إخبارية برازيلية إن نادي بوتافوغو البرازيلي تراجع عن إتمام التعاقد مع جوناس، وذلك بسبب وجود مشكلة حول تسجيله خوفًا من توقيع أي عقوبات من الفيفا على بوتافوغو، كون اللاعب فسخ العقد من جانب واحد مع العميد.

وسيكون السلاح الوحيد أمام فريق بوتافوغو لضم جوناس، هو الحصول على موافقة رسمية من الفيفا.

يذكر أن العميد سيواجه الفيصلي يوم الاثنين المقبل بالجولة الـ5 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب مغادرة رومارينيو للإمارات قبل مواجهة الاتحاد والفيصلي

وفي وقت سابق، قرر اللاعب البرازيلي رومارينيو، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، السفر إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك قبل بدء مباراة الفيصلي بالجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا للتقارير الإخبارية فإن اللاعب البرازيلي سافر إلى الإمارات من أجل تجديد جواز سفر نجله، مع جلب أسرته إلى مدينة جدة للعيش معه في المملكة.

وفي وقت سابق، عاد النجم البرازيلي رومارينيو لصفوف الفريق اليوم الخميس للدخول في التدريبات استعدادًا لمواجهة الفيصلي يوم الاثنين المقبل.

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