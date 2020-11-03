صفعة جديدة تزيد من معاناة الليرة والاقتصاد التركي

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التضخم في تركيا قد يستمر في الارتفاع بعد انخفاض الليرة التركية.

وحسبما ذكر موقع أحوال التركي، قالت غرفة تجارة اسطنبول (ITO): إن الأسعار في أكبر محافظة في تركيا ارتفعت بنسبة سنوية قدرها 12.4 بالمائة الشهر الماضي مقارنة مع 11.7 بالمائة في سبتمبر.

ارتفاع أسعار وخسائر مستمرة:

وقفزت الأسعار بنسبة 2.45 في المائة على أساس شهري، وهي أعلى زيادة شهرية في أكثر من عام، مع ارتفاع أسعار الملابس والمواد الغذائية.

وخسرت الليرة التركية 7.5 بالمائة من قيمتها في أكتوبر تشرين الأول، وانخفضت إلى مستوى قياسي منخفض وواصلت خسائرها للعام إلى ما يقرب من 30 بالمائة، مما يؤثر على الاقتصاد التركي.

وقد يجبر أي تسارع واضح في التضخم البنك المركزي على رفع سعر الفائدة القياسي، وترك المعدل دون تغيير عند 10.25 بالمائة الشهر الماضي.

وبلغ تضخم أسعار المستهلك التركي 11.8 بالمائة سنويًّا في سبتمبر، ولم يتغير كثيرًا عن أغسطس.

توقعات غير مطمئنة:

ومن المقرر أن ينشر معهد الإحصاء التركي بيانات شهر أكتوبر يوم الثلاثاء القادم، ومن المتوقع أن يتسارع مؤشر أسعار المستهلك إلى 12 في المائة في أكتوبر، وفقًا لمتوسط ​​التقدير في استطلاع أجرته شبكة بلومبيرغ الأمريكية.

وتوقع مسح أجرته رويترز أن يبلغ التضخم السنوي 11.9 بالمائة الشهر الماضي، فيما هبطت الليرة 0.5 بالمائة إلى 8.3901 للدولار اليوم الاثنين لتصل إلى مستوى قياسي جديد منخفض.

وارتفعت أسعار الجملة في اسطنبول بمعدل سنوي 14.5 في المائة في أكتوبر مقارنة بـ13.4 في المائة في سبتمبر، يقودها ارتفاع أسعار المواد الخام.

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