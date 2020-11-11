صفقتان من العيار الثقيل على رادار الهلال

المواطن - محمد سمعه

وضعت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل كل تركيزها على حسم صفقتين هجوميتين من العيار الثقيل وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أهم صفقتين بالنسبة لـ الهلال

ويُفكر الزعيم في ضم السوري عمر السومة لاعب الأهلي، والمهاجم عبدالله الحمدان لاعب الفريق الكروي الأول بـ الشباب خاصة في ظل اقتراب السوري عمر خربين من مغادرة الأزرق.

وتأتي رغبة بطل آسيا 2019 في ضم اللاعبين، وذلك لتدعيم صفوفه للمنافسة على البطولات المقبلة، إضافة لحرمان النصر من ضم السومة، الذي كان حلمًا ولا يزال لـ إدارة العالمي من أجل التعاقد معه.

أصبح مصير السوري عمر السومة مع الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، مصدر قلق لجماهير الراقي، التي طالبت مجلس الإدارة برئاسة عبدالإله مؤمنة، بضرورة تجديد عقد اللاعب السوري.

وسيدخل السومة الفترة الحرة مع الراقي في شهر ديسمبر المقبل مما يعني أنه يحق له بدءًا من الشهر المقبل التفاوض مع أي ناد للانضمام له في يناير 2021.

وكانت أندية النصر والهلال والاتحاد اهتمت بضم السومة في المواسم الأخيرة، لكن الأهلي كان يرفض التفريط في مهاجمه السوري.

ضغوط جماهيرية على إدارة الأهلي

وتعرض الأهلي لضغوط جماهيرية بالساعات الأخيرة من أجل التفاوض مع السومة وتجديد عقده لموسمين إضافيين خوفًا من الرحيل.

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