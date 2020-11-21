صقر طوهري يحصد الدكتوراه من جامعة جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

احتفل صقر بن أحمد عطيفي طوهري، المحاضر بكلية الشريعة والقانون بجامعة جازان، بحصوله على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة جازان، والتي جاءت تحت عنوان “ إيضاح الغوامض في الدور والفرائض – دراسة وتحقيقاً من أول باب المعاياة إلى نهاية الكتاب”.

وقد تلقي صقر طوهري التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة من جميع الأهل والأصدقاء والزملاء بالاتصال والرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي وتمنوا له مستقبلًا حافلًا بالعطاء والنجاح.

فيما عبّر الطوهري عن سعادته البالغة في إكمال درجة الدكتوراه، مقدمًا شكره وتقديره لكل من ساهم في حصوله على درجة الدكتوراه بالتشجيع والدعاء له.

“المواطن” تتقدم بأحر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة للدكتور صقر طوهري متمنية له مزيدًا من التوفيق والنجاح.

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