صلاح ناعيًا مارادونا: رحل أسطورة كرة القدم مبكرًا

المواطن - مروة نبيل

نعى نجم ليفربول الإنجليزي، المصري الدولي محمد صلاح الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا الذي توفي بالأمس عن عمر يُناهز الـ60 عامًا.

صلاح ينعى مارادونا

ونشر محمد صلاح، اليوم الخميس، عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، صورة للأسطورة الراحل بقميص منتخب الأرجنتين وهو يُحيي الجماهير في المدرجات، مقدمًا التعازي لعائلته وجميع محبيه.

وعلق نجم نادي ليفربول على صورة مارادونا باللغة الإنجليزية قائلًا: “رحل أسطورة عالم كرة القدم مبكرًا، تعازي ومشاعري مع عائلته وأصدقائه ومعجبيه في جميع أنحاء العالم”.

وفاة الأسطورة الأرجنتيني

وكان مارادونا قد توفي بالأمس بعد تعرضه لسكتة قلبية في منزله، حيث عانى الفترة الأخيرة من تدهور في حالته الصحية، وخضع لعملية جراحية لإزالة تجمع دموي في المخ قبل 3 أسابيع تقريبًا.

وفور الإعلان عن وفاة الأسطورة دييغو أرماندو أعلنت السلطات الأرجنتينية عن حالة الحداد في البلاد لمدة 3 أيام بعد وفاة صاحب إنجاز حصول منتخب التانغو على لقب كأس العالم 1986 في المكسيك.

ويُعد دييغو أرماندو هو أسطورة نادي نابولي الإيطالي حيث لعب في صفوفه خلال الفترة من 1984 وحتى 1991، وشارك معه في 188 لقاء وأحرز 81 هدفًا، واحترف في برشلونة من 1982 وحتى 1984.

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