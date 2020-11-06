صندوق برتقال بـ10 آلاف دولار في اليابان

المواطن - متابعة

بيع صندوق برتقال يحتوي على 100 حبة ويزن حوالي 20 كجم، في مزاد علني في العاصمة اليابانية طوكيو بما يعادل 10 آلاف دولار.

ولكن بطبيعة الحال فإن هذا ليس من الأنواع العادية حيث يعرف باسم برتقال الماندرين، أو “ميكان”.

وكان هذا المزاد الأول لهذا العام لبرتقال الماندرين ساتسوما، وهو نوع مشهور من الحمضيات من محافظة إهيمه، في جزيرة شيكوكو، بجنوب اليابان.

وتعد منطقة نيشيوا هي واحدة من مناطق إنتاج الـ”ميكان”، في محافظة إهيمه.

وتشتهر أنواع الحمضيات شبه الخالية من البذور من البرتقال بتوازنها الجيد بين النكهات الغنية والحلوة، حيث يسهل تقشيرها وذوبانها في الفم.

ووفقًا لجمعية “نيشيوا” الزراعية، كانت المناقصة المرتفعة في مزاد يوم الخميس تعكس “سعرًا احتفاليًا للغاية” للإعلان عن بدء موسم الـ”ميكان” الياباني.

ويقول شين آساي، من قسم مبيعات “جيه أيه نيشيوا”: “نظرًا إلى أن جودة الفاكهة الموسمية يتم تقييمها في المزاد الأول، فذلك سيؤثر بشكل كبير على المبيعات لاحقًا.. المزاد الأول مهم لقطاع الفاكهة”.

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