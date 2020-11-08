صهر أردوغان ووزير المالية التركي بيرات البيرق يستقيل من منصبه

المواطن - عمر رأفت - الرياض

أعلن وزير المالية التركي وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان، بيرات البيرق، استقالته من منصبه، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وسعر صرف الليرة.

يأتي هذا بعد أن أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محافظ البنك المركزي، مراد أويسال، بعد أن تراجعت الليرة إلى أدنى مستوياتها القياسية المتتالية مقابل الدولار.

استقالة بعد إقالة:

وكان أردوغان قد أقال أويسال من خلال مرسوم رئاسي في وقت مبكر من يوم السبت، وقام بتعيين وزير المالية السابق ناجي أغبال مكانه، ولم يذكر سببًا للفصل.

وتراجعت الليرة التركية بنسبة 30 في المائة مقابل الدولار هذا العام، وهو أسوأ أداء في الأسواق الناشئة الرئيسية، مما يثير شبح تكرار أزمة العملة في 2018.

وتسارعت الخسائر منذ أن قرر البنك المركزي إبقاء سعر الفائدة القياسي معلقًا عند 10.25 في المائة في اجتماع يوم 22 أكتوبر.

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