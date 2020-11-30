صورة تكشف كيف تدرب هيون سو على هدفه في شباك النصر

المواطن - محمد سمعه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ الطريقة التي تدرب عليها الكوري الجنوبي جانج هيون سو مدافع الهلال قبل إحرازه الهدف الأول للزعيم في شباك النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أول أمس السبت.

وكان هيون سو سجل هدفه عن طريق ضربة رأسية متقنة من ركلة ركنية نُفذت بالدقيقة الـ9 من عمر الشوط الأول في مباراة النهائي.

ونشر حساب مشجع هلالي يُدعى “سينشي” عبر “تويتر” قائلًا بأن هدف جانج الأول في شباك العالمي لم يكن صدفة، ولكن كان مدربًا عليه في التدريبات تحت إشراف الإيطالي كريستيانو باتشي مساعد الروماني رازفان لوشيسكو.

اللوحة تكشف تفاصيل هدف جانج في النصر

وعرض الحساب صورة جانج هيون سو ومساعد لوشيسكو وهما يعرضان طريقة تسجيل الهدف على اللوحة بعد التتويج بلقب كأس الملك.

وكان الهلال هزم النصر بنتيجة 2-1 حيث سجل لـ الهلال كل من جانج هيون سو والفرنسي بافيتيمبي جوميز، بينما سجل للعالمي نجمه أيمن يحيى في الدقيقة الـ71.

موعد مباراة الهلال المقبلة في دوري المحترفين

ويستعد الفريق الهلالي لمواجهة نادي الفتح يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ6 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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