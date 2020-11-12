صور مسربة لأول هاتف بـ8 كاميرات في الصين

المواطن - متابعة

يبدو أن التنافس بين شركات الهواتف الذكية في المستقبل سوف ينصب نحو عدد الكاميرات فضلاً عن دقتها بعد إعلان الصين عن حصول شركة على براءة اختراع جوال مزود بـ8 كاميرات وسيكون الأول من نوعه.

وبحسب مصادر صينية فإن شركة Lens Technology Co الصينية كانت قد تقدمت بطلب لتسجيل براءة الاختراع لتطوير للهاتف الجديد منذ مدة، وتمت الموافقة على الطلب في أكتوبر العام الجاري، وأن الشركة المذكورة تتعاون مع عدة شركات كبيرة في مجال تقنيات الهواتف منها آبل وسامسونغ وهواوي وغيرها.

وتشير الصور المسربة لتصميم الجهاز الجديد إلى أنه سيحصل على 8 كاميرات أساسية على واجهته الخلفية، ثبتت كل كاميرتين منها في إطار مائل على إحدى زوايا الواجهة.

ويعتقد الخبراء أن كاميرات هذا الهاتف ستحوي عدسات لتصوير العريض، وعدسات للتصوير الفائق العرض، وعدسات للتصوير المركب، وأثناء التصوير سيعتمد الهاتف على بعض هذه العدسات أو جميعها معاً تبعاً لوضعية التصوير.

كما تظهر الصور المسربة أن مصابيح الإضاءة الخاصة بكاميرات هذا الهاتف توضع في الإطارات الجانبية ما بين كل عدستين، وأن فتحة المايكروفون موجودة أعلى ومنتصف الواجهة الخلفية، أما الواجهة الأمامية للهاتف فتخلو من الفتحات المخصصة لصور السيلفي، ما يعني ان هذه الكاميرا قد تكون مدمجة في الشاشة على الأغلب.

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