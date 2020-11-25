ضبط حوش شعبي في الشرائع يقدم الشيش والمعسّلات للمرتادين

المواطن - الرياض

ضبطت الفرق الرقابية في بلدية الشرائع الفرعية بمنطقة مكة المكرمة “حوشاً شعبياً” في الراشدية يتم استغلاله لتقديم الشيش والمعسّلات للمرتادين.

كما صادرت الفرق 20 شيشة وتم إتلاف 57 كغم من مشتقات التبغ مع إغلاق الموقع، فيما سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقه.

من جهة أخرى نجحت الفرق الرقابية ببلدية العزيزية الفرعية في ضبط 864 كغم من المواد الغذائية والحلويات داخل مركبة غير مستوفية للاشتراطات.

وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين، وتسليم باقي الكمية لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من صلاحيتها.

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