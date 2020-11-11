ضبط معملين و7 آلاف قطعة أنواط ورتب عسكرية مخالفة بالرياض

المواطن - الرياض

أعلنت إمارة الرياض، اليوم الأربعاء، أن اللجنة الأمنية في الإمارة تمكنت من ضبط معملين و٧ آلاف قطعة مختلفة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة.

وأوضحت الإمارة، في بيان لها، أن اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض ضبطت في جولة تفتيشية أمس معملين مخالفين لصناعة الأنواط والشعارات العسكرية، كما تم ضبط 7 آلاف قطعة من الرتب والأنواط العسكرية المخالفة، و16 بدلة عسكرية في محل مخالف، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي هذه الجولة بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالهزيز اللذان يشددان على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني. وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة. قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.

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