ضبط مواطن سرق عددًا من كاميرات ساهر بالأحساء وباعها لوافدين

المواطن - واس

القت شرطة المنطقة الشرقية القبض على مواطن أتلف عددًا من أجهزة الرصد الآلي – ساهر – بالأحساء وقام ببيع أجزائها لوافدين.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم أن الجهات الأمنية تمكّنت – بفضل الله – من القبض على مواطن بعد قيامه بإتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي (ساهر) بمواقع مختلفة في محافظة الأحساء، وسرقة بعض أجزائها، وبيعها على مقيمَيْن من الجنسيتين البنجلاديشية والهندية يعملان بمحلات لبيع السكراب، وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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