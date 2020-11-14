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ضبط 5 متهمين تورطوا بسرقة المنازل والاستراحات في المدينة المنورة
قيمة المسروقات تجاوزت 100 ألف ريال

ضبط 5 متهمين تورطوا بسرقة المنازل والاستراحات في المدينة المنورة

2020/11/14
الساعة 4:42 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط 5 متهمين تورطوا بسرقة المنازل والاستراحات في المدينة المنورة
المواطن - واس

ألقت شرطة المدينة المنورة القبض على خمسة متهمين تورطوا بارتكاب 6 جرائم سرقة للمنازل والاستراحات في أحياء متفرقة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على خمسة متهمين (مواطنيَن وثلاثة مقيمين تشادي وباكستانيَين) تتراوح أعمارهم بين العقد الثاني و الرابع، لتورطهم بارتكاب 6 جرائم سرقة للمنازل والاستراحات في أحياء متفرقة بالمدينة، وبلغت قيمة المسروقات حوالي ( مائة ألف ريال )، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.


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