ضبط 5 مقيمين بجدة قاموا بتعبئة مواد كيميائية مجهولة بمنتجات التعقيم

المواطن - واس

تمكنت شرطة مكة المكرمة من القبض على خمسة مقيمين بجدة قاموا بتعبئة مواد كيميائية مجهولة المصدر في عبوات لمنتجات التعقيم والتنظيف بهدف توزيعها على المحلات التجارية.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة، وبالتنسيق مع الفرق الرقابية في وزارة التجارة تمكنت – بفضل الله – من القبض على (خمسة مقيمين مخالفين لنظام الإقامة والعمل من الجنسيتين الباكستانية و البنجلاديشية)، لقيامهم بتعبئة مواد كيميائية مجهولة المصدر في عبوات ذات علامات تجارية مزيفة لمنتجات التعقيم والتنظيف، وضبط بحوزتهم (2256) عبوة معدة للتوزيع على المحلات التجارية بمستودع يديرونه بأحد أحياء محافظة جدة.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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