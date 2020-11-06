ضمك والفيصلي يبحثان عن الفوز الثاني بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يلعب ضمك والفيصلي اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ضمك والفيصلي

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تاريخ مواجهات ضمك والفيصلي في البطولة، وعلق قائلًا: “مواجهة ثالثة تجمع الفريقين في أبها.. من منهما سيُحقق انتصاره الثاني؟”.

وسبق أن لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد نظيره الفيصلي مرتين خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز عنابي سدير بهدفين دون رد في الجولة التاسعة، وخسر بنتيجة 2/1 خلال الجولة الـ24.

دوري محمد بن سلمان

ويسير عنابي سدير بشكل مميز قبل مباراة ضمك والفيصلي اليوم، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفتح والهلال أصحاب المركزين الأول والثاني.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث فشل في تحقيق أي نقطة وتلقى 3 هزائم متتالية، ليحتل المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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