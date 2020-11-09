ضمك يحتج على مشاركة أحد لاعبي الفيصلي!

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن أزمة مباراة ضمك ضد الفيصلي ضمن منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ستستمر خلال الفترة المقبلة.

استبعاد 5 لاعبين من الفيصلي:

وتأخر انطلاق مباراة ضمك ضد الفيصلي التي أُقيمت، يوم الجمعة الماضي، لأكثر من 10 دقائق تقريبًا، قبل أن ينتهي الأمر باستبعاد عدد من لاعبي عنابي سدير، وبدء المواجهة بشكل طبيعي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتم استبعاد 5 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي وغادروا ملعب المباراة وتوجهوا غرف العزل في فندق إقامة عنابي سدير، لعدم تقيدهم بالبروتوكول الصحي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ضمك يحتج:

وأشار برنامج الحصاد الرياضي إلى أنه وفقًا لمصادره فإن نادي ضمك تقدم باحتجاج إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد نادي الفيصلي لإحضاره لاعبين مصابين بفيروس كورونا ومخالطتهم جميع اللاعبين.

وأضاف البرنامج المذاع على قناة 24 الرياضية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ما جعل الفريق غير مؤهل لخوض المباراة، كما تم إشراك لاعب لم يُنْهِ فترة (العزل) ومخالفة لائحة تنظيم المسابقات خلال فترة كورونا”.

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