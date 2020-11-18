ضمن فعاليات قمة العشرين.. تمكين المرأة كعامل أساسي للانتعاش الاقتصادي

المواطن - الرياض

عقدت ندوة افتراضية بشأن تمكين المرأة كعامل أساسي للانتعاش الاقتصادي، وشارك في الندوة د. رهام الرسي، المستشارة الرئيسية لسياسات تمكين المرأة في مجموعة العشرين ود. هالة التويجري، رئيسة مسار المرأة، والسيدة رانيا النشار، الرئيس التنفيذي لسامبا ولتحالف “تمكين”، والسيدة سلمى الرشيد، شيربا مجموعة تواصل المرأة، والسيدة ميشيكو أخيل، المستشارة الخاصة للمساواة بين الجنسين الموارد البشرية، والسيدة كارال أبيفن المساعدة التنفيذية في منتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع، والسيد ستيفانو بيزكانيال، المدير العام للتمكين للشؤون الدولية والعامة في الحكومة الإيطالية.

وصرحت د. هالة: “إن تمكين المرأة هو أولوية أساسية لرئاسة المملكة العربية السعودية لعام 2020، وقد تم أخذه بالاعتبار إجمالا عبر مسارات عمل متعددة وكذلك عن طريق النهوض بتحالف تمكين.”

تم إطلاق تحالف “تمكين” (EMPOWER) في أوساكا 2019 بعد اقتراح الشيربا الكندي، وتسارع تقدمه بشكل كبير في عام 2020 حيث أصبح التحالف فعالًا واجتمع أعضاؤه للمرة الأولى، وتأسس التحالف وامتد ليشتمل على ممثلين من 24 دولة تم ترشيحهم لتمثيل جميع أعضاء مجموعة العشرين (عدا جنوب إفريقيا والصين)، بالإضافة إلى تمثيل 6 من الدول الضيوف.

وذكرت السيدة رانيا النشار، الرئيس التنفيذي لسامبا وتحالف تمكين، أن التحالف يعمل هذا العام على تعزيز لمواصلة حضور المرأة في المناصب القيادية، حيث قالت: “مع وجود أعضاء تمكين من أربعة وعشرين بلدًا ربط قادة القطاع الخاص في جميع هذه البلدان لتبادل أفضل الممارسات وتسريع التغيير- ولهذا السبب أنشأنا تقريرين رئيسيين مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة العمل الدولية لقياس تقدم المرأة وترقيها في المناصب القيادية.”

ويقوم تحالف “تمكين” ببناء شبكة تحالف لدعم النهوض بالمرأة على الصعيد الدولي، كما وشارك السيد ستيفانو بيزكانيال، المدير العام للتمكين، رؤية إيطاليا لدفع التحالف إلى الأمام وإلقاء الضوء على أهمية أن تتم إدارة التحالف وتمثيله من قبل القطاع الخاص الأمر الذي يعزز تأثيره المحتمل خلال الرئاسة الإيطالية.

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