طارق النوفل: الوزن الزائد لـ أحمد الفريدي مُلفت ومصيره الاعتزال

المواطن - محمد سمعه

أبدى الإعلامي طارق النوفل رأيه حول تعاقد القادسية مع اللاعب أحمد الفريدي نجم الهلال والنصر السابق.

وزن الفريدي الزائد مُلفت:

وتحدث النوفل لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “وزن الفريدي في مران القادسية مُلفت، وزنه زائد وهو لاعب لا خلاف عليه فنيًّا، لكنه غير جاهز من الناحية البدنية، والفريدي في أواخر مسيرته الاحترافية وهو يبلغ من العمر 32 عامًا، ويحتاج لعمل كبير حتى يستعيد لياقته ومستواه، وهذا أمر أراه صعب للغاية”.

وأضاف النوفل: “أعتقد أن الفريدي يجب عليه الاعتزال وإلا قد يكون مصيره اللعب في الدرجة الأولى”.

وكان الفريدي انضم لنادي القادسية لمدة موسم رياضي واحد قادمًا من نادي مليلة الإسباني.

مسيرة أحمد الفريدي:

وسبق لـ الفريدي اللعب مع الهلال خلال الفترة من 2007 حتى 2012، ثم لعب مع الاتحاد في الفترة من 2012 حتى 2014، ثم مع النصر من 2014 حتى 2019، وانضم لنادي مليلة الإسباني في العام الحالي لكنه لم يستمر لفترة طويلة ليعود إلى الدوري السعودي من بوابة القادسية.

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