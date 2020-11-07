طارق النوفل يكشف من أفضل لاعب سعودي حاليًّا ؟

المواطن - محمد سمعه

أوضح الإعلامي الرياضي طارق النوفل الناقد الحصري لـ برنامج “الدوري مع وليد” هوية أفضل لاعب سعودي حاليًّا، وذلك بعد نهاية مباريات أمس الجمعة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

طارق النوفل يختار سالم الدوسري:

وكتب النوفل عبر حسابه في “تويتر” : “الآن سالم الدوسري أفضل لاعب سعودي بلا منافس، كلمة حق تُقال ويجب أن تُقال”.

ودخل اللاعب سالم الدوسري، نجم الهلال، التاريخ من بابه الواسع، وذلك بعد أن حقق رقمًا مميزًا بعد أن سجل هدفًا لـ الهلال في شباك الاتفاق في المباراة التي أُقيمت الجمعة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الدوسري نجح في إحراز هدف التقدم لـ الهلال بالدقيقة الخامسة والعشرين، بعد تمريرة جيدة من اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

وحقق الدوسري رقمًا مميزًا له بإحرازه هدفًا على الأقل بكل المواسم التي لعبها مع الهلال بـ دوري المحترفين.

وأصبح سالم الدوسري يُسجل في موسمه العاشر على التوالي مع الهلال بـ دوري المحترفين، منذ أن لعب مع الفريق الأول بأول موسم له في عام 2011.

أهداف سالم الدوسري مع الهلال:

وسجل الدوسري في موسم 2011/ 2012 هدفًا، بينما سجل هدفين بموسم 2012/ 2013 وهدفًا بموسم 2013/ 2014، و3 أهداف بموسم 2014/ 2015، و3 أهداف بموسم 2015/ 2016 وهدفين بموسم 2016/ 2017 و4 أهداف بموسم 2017/ 2018، و5 أهداف بموسم 2018/ 2019 و4 أهداف بموسم 2019/ 2020.

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