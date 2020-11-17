طاقم سعودي يُدير مباريات أبطال آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن تواجد طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة الشرق.

طاقم سعودي في أبطال آسيا:

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لطاقم تحكيم بقيادة حكم الساحة تركي الخضير، ويُساعده خلف الشمري ومحمد العبكري.

وعلق الاتحاد السعودي قائلًا: “حكامنا يجتازون اختبارات اللياقة البدنية الآسيوية استعدادًا للمشاركة في إدارة مباريات دوري أبطال آسيا منطقة الشرق”.

وسبق أن أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، عن سعادته باختيار الطاقم السعودي، حيث أشاد بأداء الحكام المحليين وكفاءتهم الفنية، مشيرًا إلى أن الظهور القاري للحكم السعودي يؤكد تميزه والثقة بإمكانياته العالية.

مباريات شرق القارة:

ومن المقرر أن يُقام دور الـ16 لمباريات شرق قارة آسيا، يومي 6 و7 ديسمبر المقبل، على أن يقام دور الـ8 يوم 10 من نفس الشهر، ويتم إقامة الدور نصف النهائي يوم 13.

وسيلعب الفائز من مباراة نصف النهائي، أمام فريق بيرسبوليس الإيراني، والمتأهل من أندية الغرب، في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2020 يوم 19 ديسمبر المقبل.

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