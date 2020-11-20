طبيب ألماني يقتل اثنين من مرضى كورونا كانت حالتهما حرجة

المواطن - متابعة

فتحت السلطات الألمانية التحقيق مع طبيب مشهور قتل اثنين من مرضى كورونا كانت حالتهما حرجة بمدينة إسن غربي البلاد.

وقالت الشرطة الألمانية: إن الطبيب البالغ 44 عامًا يعمل في مستشفى إسن الجامعي منذ فبراير الماضي، ويشتبه في قتله رجلين 47 و50 عامًا كانا في وحدة العناية المركزة بعد تدهور حالتهما بكورونا.

وأضافت: “اعتقل الطبيب الأربعاء الماضي، واعترف بإحدى عمليتي القتل، وبأنه أراد أن يريح المريض وأسرته من مزيد من المعاناة”.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، فقد أبلغ الطبيب أسرتي المريضين قبل قتلهما بطريقة الحقن.

من جهتها، أعلنت إدارة المستشفى أنها “أوقفت الطبيب عن العمل، وأنه يتعاون مع الشرطة في التحقيق”.

يذكر أنه بموجب قرار محكمة صدر العام الماضي، يمكن للمرضى الذين تتأخر حالتهم الصحية طلب المساعدة بإنهاء حياتهم في ألمانيا، لكن لم يتضح إن كان ذلك قد حدث مع الطبيب المعني بالتحقيق.

يشار إلى أن عدد حالات كورونا في ألمانيا بلغ 892 ألف حالة بعد تسجيل أكثر من 22 ألف حالة جديدة اليوم السبت، فيما وصل عدد الوفيات إلى 13662 بعد وفاة 251 في الأربع وعشرين ساعة الماضية.

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