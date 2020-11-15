طبيب بريطاني : هناك بصيص من الأمل لإنهاء قيود فيروس كورونا في البلاد

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قال كبير الإحصائيين في بريطانيا، إيان دياموند: إن نمو الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا يتباطأ.

وأضاف دياموند أنه في حين لا تزال هناك زيادة في عدد حالات فيروس كورونا، وتظهر البيانات تباطؤًا في معدل النمو بالنسبة للإصابات، مما يوفر بصيصًا من الأمل في إنهاء القيود القاسية على مستوى البلاد.

انخفاض نسب الإصابة:

وأضاف أن بريطانيا في قبضة موجة ثانية ولكن هناك انخفاض في معدل الإصابة، مشيرًا إلى أن الخبر السار هو أن هناك تباطؤًا في معدل نمو الإصابات، وهذا يعني أننا ما زلنا نتزايد ونحن الآن في بريطانيا بمعدل 1.25 لكل 1000، وهذا يعني أن واحدًا من كل 85 شخصًا في البلاد نعتقد أنه مصاب بالفيروس.

وقال إيان: إن الحكومة ملتزمة بالشفافية، فيما يتعلق بكيفية تقديم بيانات فيروس كورونا للجمهور، وأضاف أن زملاءه جزء لا يتجزأ من الحكومة البريطانية لضمان أن تكون البيانات المقدمة للجمهور على أعلى مستوى.

ويأتي ذلك بعد انتقادات لكيفية استخدام الأرقام خلال الوباء، حيث حذرت هيئة الإحصاء الرسمية الوزراء والمستشارين من استخدام البيانات بطرق يمكن أن تربك الجمهور.

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