طريف تسجل أقل درجة حرارة في السعودية بـ9 مئوية

المواطن - الرياض

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، عن درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم الثلاثاء لـ26 محطة في المملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس الاثنين.

وأوضح أن طريف سجلت أدنى درجة حرارة صغرى في المملكة، حيث وصلت إلى 9 درجات مئوية، فيما جاءت تبوك في المرتبة التالية بدرجة حرارة بلغت 11 درجة، في حين وصلت درجة الحرارة في القريات إلى 11.8 درجة مئوية، و12.5 درجة في أبها.

وأضاف أن أعلى درجة حرارة صغرى بالمملكة سجلتها محافظة جدة فجر اليوم، وبلغت 26.8 درجة مئوية، تليها جازان بـ26.2 درجة.

وأشار إلى أن درجة الحرارة الصغرى في جدة وجازان يوم أمس كانت أعلى من درجة الحرارة الكبرى في المدن الشمالية، وهذا يعني أن الظهر في المدن الشمالية أبرد من الفجر في جدة وجازان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم والجوف.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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