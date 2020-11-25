طريقة إبلاغ مؤسسة التقاعد عن وفاة المشترك

المواطن - الرياض

تمثل وفاة المشترك حالة من الحالات التي يجب أن يتم إبلاغ مؤسسة التقاعد بها لما يترتب عليه من إعادة النظر في إيداع المعاش التقاعدي بحسب الورثة المستحقين لهذا المعاش.

إبلاغ مؤسسة التقاعد عن وفاة مشترك

تتيح هذه الخدمة الإبلاغ عن وفاة المتقاعد (مدني – عسكري)، مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة، وتسهم هذه الخدمة في إيقاف صرف المعاش للمتقاعد المتوفى للحفاظ على حقوق المستفيدين من ورثته.

خطوات الإبلاغ عن وفاة متقاعد

الدخول على موقع مؤسسة التقاعد.

الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” في أعلى الصفحة.

الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد.

تحديد خدمات “زائر”، والضغط على خدمة “الإبلاغ عن وفاة متقاعد”.

إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.

يجب إدخال السجل المدني للمتقاعد المتوفى.

تخصيص المستفيدين

بعد الإبلاغ عن وفاة المتقاعد، يتم تخصيص المستفيدين من المعاش التقاعدي، حيث تتيح هذه الخدمة للمستفيدين من ورثة المتقاعد المتوفى، التقدم بطلب لتخصيص المستفيدين المستحقين لتسوية المعاش عبر بوابة التقاعد الرقمية وإدخال البيانات الأساسية، ويتم التحقق من صحتها واستيفاء البيانات المتبقية عبر التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

خطوات الخدمة

الضغط على أيقونة “الخدمات الالكترونية” في أعلى الصفحة. الدخول عن طريق الخدمات الالكترونية أو النفاذ الوطني الموحد. تحديد خدمات “زائر”، والضغط على خدمة “تخصيص المستفيدين”. إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.

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