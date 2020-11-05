طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا بدون بطاقة هوية

المواطن - الرياض

تفاعل تطبيق توكلنا مع استفسار بشأن طريقة التسجيل للمواطن الذي لا يمتلك بطاقة هوية.

وقال تطبيق توكلنا عبر حسابه بموقع تويتر، إن المواطن الموجود داخل المملكة، الذي ليس لديه بطاقة هوية، يمكنه التسجيل باستخدام رقمه في سجل الأسرة، موضحًا أنه يلزم قبل التسجيل، تعريف رقمه في سجل الأسرة وجواله، من أحد المسجلين في (أبشر).

خطوات الحصول على التصريح:

وكشف تطبيق توكلنا في وقت سابق عن خطوات الحصول على تصريح تجمع شخصي، والذي يمكن للمواطنين من خلاله التجمع واللقاء وفق إجراءات احترازية ووقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح تطبيق توكلنا خطوات طلب الحصول على تصريح تجمع، والتي تأتي كالآتي:

• التوجه إلى الخدمات بعد الدخول على التطبيق.

• اختر طلب التصريح.

• اختر تصريح تجمع.

• حدد نوع التصريح إذا كان حكوميًّا أو تجاريًّا أو شخصيًّا.

• املأ بيانات التصريح مثل اسم التجمع والعدد المسموح له والأشخاص المخولين.

• اطلب التصريح.

• سيظهر لك التصريح في قائمة تصاريح التجمع من الخدمات.

• بعد الضغط على التصريح سيظهر لك QR لمسحه من قبل الزوار.

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