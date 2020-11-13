طريقة تحديث خدمات جوجل بلاي

مع التطور المستمر أصبح جميع الناس يمتلكون أجهزة الأندرويد الحديثة، حيث يبحث الكثير عن طريقة تحديث خدمات جوجل بلاي، حتى يتمكن من تشغيل الجهاز وتنزيل التطبيقات التي يحتاجها.

خدمات جوجل بلاي

يعتبر تطبيق متجر جوجل بلاي منصة إلكترونية مسئولة عن كافة تطبيقات نظام الأندرويد، حيث من خلال معرفة طريقة تحديث خدمات جوجل بلاي وتسجيل الدخول، يتم تحميل كافة البرامج المرغوب فيها، ويسهل تحديث البرامج بصورة دائمة.

جوجل بلاي هو التطبيق المسئول عن تشغيل جميع التطبيقات، ومسئول عن تسجيل الدخول على جوجل، وتحميل تطبيق الخرائط والجيميل والتطبيقات المتزايدة بصورة يومية على جوجل بلاي.

يتوافر في جوجل بلاي التطبيقات الخاصة بجميع الألعاب، وجميع تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

يتوافر في جوجل بلاي تطبيقات مختلفة من أفلام ومسلسلات وموسيقى وكتب وكاميرا ومنبهات ومذكرات وجميع متطلبات الأجهزة الحديثة، يجب العلم أنه بدون تسجيل الدخول لجوجل بلاي لا تتمكن من تحميل أي تطبيق.

طريقة تحديث خدمات جوجل بلاي

من خلال موقع المواطن نوضح بعض الخطوات التي يجب اتباعها تحديث خدمات جوجل بلاي، والقيام بتشغيل الحساب بكل سهولة:

في البداية يجب الذهاب إلى قائمة الإعدادات المتواجدة في كل هاتف، ثم تضغط على اختيار التطبيقات والإشعارات المتواجدة باسم آخر وهو: Apps & Notifications.

يتم ظهور قائمة أخرى، تقوم بالضغط على عرض جميع التطبيقات، ويطلق عليها See All Apps.

بعد ظهور قائمة جميع التطبيقات، تقوم بالبحث عن خدمات جوجل بلاي، ثم تقوم بالضغط على اختيار تفاصيل التطبيق، تظهر لك كلمة تثبيت أو تحديث تقوم بالضغط عليها.

طريقة تحديث خدمة جوجل بلاي يدويًا

تقوم بفتح اختيار الإعدادات المتواجد عند تمرير شريط الشاشة من أعلى أو تواجد الأيقونة، في الحالتين اضغط على كلمة إعدادات.

تقوم باختيار التطبيقات أو الإشعارات، ثم تقوم باختيار عرض جميع التطبيقات، ثم تختار تطبيق جوجل بلاي من بين التطبيقات، ثم تضغط على كلمة تحديث.

طريقة تحديث خدمات جوجل بلاي تلقائيًا

على شاشة الهاتف أو في قائمة هاتفك الخاص، سوف تلاحظ أيقونة تطبيق جوجل بلاي، يجب عليك القيام بالضغط عليها.

بعد فتح تطبيق جوجل بلاي، تقوم بالضغط على القائمة التي على علامتها تكون ثلاثة خطوط صغيرة فوق بعضها، وتلاحظها في أعلى الشاشة، ثم اختر منها كلمة الإعدادات.

ثم تقوم باختيار تحديث تلقائيًا للتطبيقات، وهذا الاختيار يتم فيه تحديث التطبيقات بصورة تلقائية عند تواصل الهاتف بالإنترنت.

تتمكن من اختيار تحديث التطبيقات في أي وقت، وذلك الاختيار معناه أن يتم استخدام بيانات شبكة المحمول للتحديث، أو الشبكة اللاسلكية وهي شبكة واي فاي.

تتمكن من تحديث خدمة جوجل بلاي من خلال الشبكة اللاسلكية فقط، وهي من اختيار Auto- Update Over Wi-Fi Only.

كيفية تحديث خدمات جوجل بلاي مع توفير المساحة اللازمة للتحديث

في بعض الأوقات يرفض الجهاز تحديث خدمة جوجل بلاي لعدة أسباب، حيث يكون السبب الرئيسي هو عدم توافر المساحة لتنفيذ التحديث، وحتى تتمكن من توفير مساحة بدون مسح الخدمات اتبع الآتي:

القيام بفتح قائمة الإعدادات، ثم تقوم باختيار التطبيقات والإشعارات منها، ثم تختار عرض جميع التطبيقات، ثم تقوم باختيار تطبيق خدمات جوجل بلاي.

بعد ذلك تقوم باختيار الذاكرة المؤقتة والتخزين، ثم تقوم باختيار مسح ذاكرة التخزين المؤقت، ثم تقوم باختيار مسح البيانات.

يجب أن تنتظر خمس دقائق، ومن ثم تقوم بإعادة محاولة التحديث مرة أخرى، ثم يظهر لك زر أخضر لإلغاء التنشيط في حال أن البرامج بالفعل محدثة، أو يظهر زر التحديث ويعني أنه يمكن تثبيت إصدار أو تطبيق جديد.

نصائح لسهولة اتباع طريقة تحديث خدمات جوجل بلاي

يجب كل فترة أن تقوم بعمل مسح ذاكرة التخزين المؤقتة والبيانات على الهاتف للتخلص من المساحات التي لا تستفيد منها، وينصح استغلال هذه المساحة في تحديث خدمة جوجل بلاي أو تحميل تطبيقات حديثة.

عند ملاحظة تعليق الهاتف كثيرًا، وعدم القدرة على فتح تطبيق جوجل بلاي، الأفضل هنا القيام بإعادة تشغيل الهاتف، حيث يساعد ذلك على التخلص من هذه المشاكل.

من أبرز الأسباب التي تؤثر على عدم القدرة على تحديث البيانات هي عدم توافر شبكة الإنترنت أو ضعفه، حيث يجب توفير شبكة الواي فاي أو شبكة المحمول لتحديث برامج جوجل بلاي.

يفضل أن تكون الشبكة المتوفرة هي شبكة الواي فاي، حيث تساعد على سرعة تحمله وكثرة الميجا به، التي تساعد على تحميل جميع التطبيقات وتحديثها كل فترة بطريقة آلية.

مسح ذاكرة التخزين المؤقتة لتطبيقان وهما: Google Play Services & Google Play Store، لتوفير مساحة الهاتف المحمول.

عند ملاحظة العديد من المشاكل وتعليق الهاتف، يجب إلغاء تثبيت تحديث خدمات جوجل بلاي والقيام بإعادة تشغيلها، ويعتبر هذا من الحلول الأخيرة التي نلجأ إليها.

أما عن أخر حل يمكن اللجوء إليه عند عدم استطاعة الحلول السابقة من حل المشاكل، يجب القيام بإزالة حساب جيميل وإعادة تسجيله مرة أخرى.

كيفية تنزيل التطبيقات من جوجل بلاي

تقوم بفتح التطبيق، وتجد مجموعة من الألعاب والتطبيقات التي يقترحها عليك المتجر حتى تقوم بتحميلها، في أعلى الصفحة الرئيسية تجد شريط بحث تتمكن من استخدامه في البحث عن التطبيقات التي ترغب في تحميلها.

بعد البحث عن اللعبة أو التطبيق الذي تريده، يظهر لك التطبيق والكثير من التطبيقات الأخرى المقترحة، تقوم بالضغط على التطبيق الذي ترغب في تحميله، وتضغط على كلمة تحميل ليبدأ تنزيل التطبيق على الموبايل.

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