طريقة تحضير البانيه الدجاج المشوي

الكثير من الأشخاص يبحثون عن طريقة تحضير البانيه الدجاج المشوي حيث أن طهيه مشوي يكون صحي أكثر خصوصا إن تم تناوله إلى جانب طبق من الخضار السوتيه كوجبة صحية متكاملة.

بانيه الدجاج

يعد بانيه الدجاج من الأكلات الشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص وخصوصًا الأطفال فهو وجبة رائعة تحتوي على البروتين وسهلة في تناولها فيمكنك تناوله في سندوتشات أو إلى جانب المكرونة أو الخضروات أو حتى أي نوع من أنواع السلطات المفضلة.

ولكن هناك بعض الأشخاص يريدون التعرف على الطريقة الصحيحة لطهي الفراخ البانية المشوية حتى تكون صحية أكثر.

ولذلك سنوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن طريقة تحضير البانيه الدجاج المشوي بأكثر من شكل مختلف وذلك في السطور التالية.

طريقة تحضير البانيه الدجاج المشوي

يمكنك التعرف على طريقة تحضير البانيه الدجاج المشوي بخطوات بسيطة وسهلة في المنزل وهي كالتالي:

المكونات

قطع من صدور الدجاج المخلية من العظم. ملعقة صغيرة من الزعتر. القليل من الثوم المفروم. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة واحدة من عصير الليمون. 3 ملاعق من زيت الزيتون. ملعقة واحدة من العسل الأسود.

طريقة التحضير

ضعي قطع الدجاج في وعاء عميق وضيفي لها الثوم المفروم ثم الملح والفلفل الأسود والزعتر الجاف والليمون وزيت الزيتون وقلبيها إلى أن يمتزج الخليط مع الفراخ.

اتركيها قليلاً بداخل التتبيلة إلى أن تتشربها بشكل تام.

حضري الشواية الكهربائية وسخنيها على درجة حرارة 200 درجة.

استخدمي فرشاة وادهني سطح الشواية بالقليل من زيت الزيتون.

قومي بوضع قطع البانية على سطح الشواية واغلقي الغطاء واتركيها حوالي عشر دقائق إلى أن تنضج تمامًا.

ارفعي قطع الدجاج من الشواية وضعيها في طبق التقديم.

يمكنك تقديمها كوجبة صحية إلى جانب الخضار السوتيه أو مع بطاطس مهرسة أو مع السلطة الخضراء كما تحبين.

طريقة عمل بانية الدجاج المقلي

بعد أن قدمنتا لكم طريقة تحضير البانيه الدجاج المشويسنوضح لكم طريقة عمل البانية المقلي بشكل بسيط ومكونات رائعة كالتالي:

المكونات

نصف كيلو من صدور الدجاج المقطع لشرائح متوسطة. بصلة متوسطة مفرومة. ملعقة من الفلفل الأسود. ملعقة من الملح. عصير 2 ليمونة كوب من الزيت النباتي. ملعقة كبيرة من الخل. بيضة واحدة طازجة. كيس بقسماط مطحون. ثلاث ملاعق من الدقيق الأبيض. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

احضري وعاء الخلاط الكهربائي وضعي به البصلة المفرومة مع الملح والفلفل الأسود والبيضة والخل والليمون واخلطي المكونات إلى أن يصبح ناعم.

احضري صدور الدجاج المقطعة واغسليها جيدًا ثم ضعيها في وعاء عميق.

ضعي عليها خلطة التوابل والبيض السابق إعدادها.

اخلطي صدور الدجاج جيدًا حتى تتشبع بالخلطة ثم اتركيها جانبًا لحوالي ساعة حتى تتشرب الخليط.

ثم احضري طبق واسع وضعي به البقسماط المطحون ومعه ثلاث ملاعق من الدقيق وملعقة البيكنج بودر وقلبيها جيدًا.

ثم خذي قطع الدجاج وقلبيها بداخل خليط البقسماط إلى أن تغطى تمامًا من جميع الجوانب.

استمري في تكملة باقي قطع صدور الدجاج بذات الطريقة.

ثم احضري مقلاة وضعيها على النار وضعي بها كوب من زيت القلي واتركيها إلى أن تسخن.

بعد أن يسخن الزيت ضعي قطع البانيه بداخله واتركيها إلى أن تحمر ثم قلبيها على الوجه الآخر لتنضج تمامًا ويصير لونها محمر.

اخرجيها من الزيت وضعيها على مناديل مطبخ حتى تتخلصي من الزيت الزائد.

رصيها في طبق التقديم وقدميها إلى جانب البطاطس المحمرة أو المكرونة حسب رغبتك.

طريقة تحضير الفراخ البانيه بالزبادي

يمكنك التعرف على طريقة تحضير البانيه الدجاج المشويولكن هذه المرة بإضافة الزبادي ومكوناتها كالتالي:

المكونات

صدور دجاج مخلية من العظم ومقطعة شرائح. علبة من الزبادي. نصف كاس من زيت الزيتون. 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون. 2 ملعقة من صوص الصويا. 2 ملعقة كبيرة من الخل. 2 ملعقة من معجون الطماطم. ملعقة من البابريكا وملعقة من الثوم البودر. ملعقة من الهيل المطحون، ملعقة من الشطة. ملعقة من الكركم وملعقة من الفلف الأسود والكزبرة الجافة. 2 ملعقة من الملح وملعقة من البصل البودر.

طريقة التحضير

ضعي جميع مكونات الوصفة ما عدا الدجاج في طبق عميق وقلبيها جيدًا إلى أن تمتزج المكونات وتصبح خليط سائل ومتجانس.

قومي بوضع قطع الدجاج بداخل الخليط وقلبيها جيدًا واتركيها لبضع ساعات في التتبيلة ولكن إن كان لا يوجد وقت يمكنك طهيها بعد فترة قصيرة.

احضري صينية واسعة وافردي بها طبقة من ورق الزبدة.

ضعي الدجاج في الصينية بالتبادل مع الخضار في الأعواد الخشبية المخصصة للشيش طاووق بعد مسحها بالقليل من الزيت.

ثم اشعلي شواية الفرن وقومي بشوي الدجاج بالفرن إلى حوالي عشرون دقيقة وقلبيها من حين لآخر حتى تحمر جيدًا.

اخرجيها من الفرن وقدميها ساخنة بألف هنا.

اسهل طريقة لعمل بانيه الدجاج

يمكنك تعلم طريقة تحضير البانيه الدجاج المشويبشكل بسيط في الفرن من خلال الخطوات التالية:

المكونات

ربع كوب من الحليب البودر. نصف كوب من البقسماط. ربع كوب من الماء. صدور دجاج مقطع ومنزوع العظم. القليل من الفلفل الحار المقطع. القليل من حبوب الخردل. ربع ملعقة من الثوم البودر.

طريقة التحضير

اخلطي البقسماط مع الخردل مع الحليب البودرة مع الفلفل الحار مع الثوم البودر بداخل كيس من البلاستيك واتركيه جانبًا.

خذي كمية قليلة من الحليب البودر واخلطيها مع القليل من الماء.

ضعي قطع الدجاج بداخل الحليب وقلبيها ثم ضعيها بداخل كيس التوابل واتركيها تتشرب الخليط.

ضعي قطع الدجاج في صينية مخصصة للخبز.

ضعي صينية الدجاج بداخل الفرن على درجة حرارة عالية لمدة نصف ساعة على الأقل إلى أن تنضج تمامًا وتصبح جاهزة.

اخرجيها من الفرن وضعيها بطبق التقديم وقدميها ساخنة.

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