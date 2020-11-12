طريقة تحضير سندويشات الكبدة والسجق

تعتبر طريقة تحضير سندوتشات الكبدة والسجق في المنزل من الأمور البسيطة التي يمكنك فعلها بخطوات بسيطة وطعم يشبه ما تشتريه من محلات الوجبات السريعة ولكن بشكل صحي وطعم رائع ولذيذ.

السندويتشات

تناول السندويتشات السريعة من أفضل الأكلات التي يفضلها الكثير من الأشخاص حيث أنها لا تتميز بطعمها اللذيذ المحبب للجميع ولكن في بعض الأحيان يريد البعض تعلم الطرق الصحيحة لعمل السندوتشات في المنزل وخصوصًا سندوتشات الكبدة والسجق التي نشتريها من المطاعم والتي يوجد لها طعم مميز وأسرار معينة في إعدادها.

ولذلك سنوضح لكم عبر هذا المقال طريقة تحضير سندوتشات الكبدة والسجق مثل التي نشتريها من المطاعم وبخطوات بسيطة في المنزل وذلك في السطور التالية.

طريقة تحضير سندويشات الكبدة والسجق

سندوتشات الكبدة والسجق من أكثر الوجبات السريعة التي يحبها الكثير من الأشخاص ولذلك سنقدمها لكي بطريقة رائعة وخطوات بسيطة كالتالي:

المكونات

نصف كيلو من السجق المقطع والكبده. شرائح من الفلفل الرومي. طماطم مقطعة إلى شرائح رفيعة. شرائح رفيعة من البصل. تشكيلة من البهارات. أصابع فينو متوسطة الحجم. القليل من الكمون. ملعقتين من الزيت. القليل من الملح ملعقة من الثوم المفروم. مايونيز وكاتشب. ملعقة من الخل. 2 ملعقة من الطحينة.

طريقة التحضير

احضري مقلاة ثم ضعي بها الزيت وبعد أن تسخنتمامًاضعيمعها الكبدة لكي تتشوح ويتغير لونها قليلاً،

ثم ضيفي لها البصل والفلفل الشرائحثم ضعي الفلفل الأسود والملح

بعدها قومي بإضافة ثوم مفروم واتركيها إلى أن تنضج

ضعي قطع السجق أيضًا فى مقلاة أخرى بها ملعقة من الزيت على النار وشوحيه إلى أن يتغير لونه.

ثم ضيفى مقدار من الفلفل الشرائح وقلبي واتركيها قليلاً غلى أن ينضج السجق تمامًا ثم ارفعيها من على النار واتركيها جانبًا

احضري الطحينية واخلطيها في طبق صغير مع الماء والكمون والملح والقليل من الخل وقلبيهم مع بعضهم إلى أن يصير الخليط كريمي.

احضري أصابع الفينو وقومي بحشوها بالكبدة أو السجق كما ترغبين وضعي فوقها القليل من الكاتشب والمايونيز لمزيد من الطعم الرائع.

قدميها لعائلتك ساخنة بألف هنا.

أسهل طريقة لعمل سندوتشات السجق بالبطاطس

السجق مع البطاطس يكون له طعم مميز وشهي جدًا ومميز لذلك يمكنك صنع سندوتشات السجق بالبطاطس بخطوات بسيطة كالتالي:

المكونات

ربع كيلو سجق مقطعة لمكعبات. بصلة مبشورة. حبة طماطم مفرومة. القليل من الثوم المفروم فلفل حار حسب رغبتك. نصف كوب جزر مبشور زيت نباتي. حبة بطاطس متوسطة الحجم. فطر. ملعقة من الملح.

طريقة التحضير

قطعي البطاطس وشوحيها في القليل من الزيت على النار.

وبعد أن يتغير لونهاضيفي السجق مع البطاطس وقلبي المكونات جيدًا إلى أن تحمر.

ثم ضيفي الثوم والطماطم والبصل والفلفل والفطر مع الملح على السجقوقلبيهم جيدًا

ثم قومي بوضع الماء وحركي حتى الغليانوانتظري إلى أن تنضج البطاطس بشكل تام.

ارفعي السجق عن النار ثم قومي بحشو الخبز بقطع السجق

يمكنك تقديمها إلى جانب الكاتشب.

طريقة عمل الكبدة المقلية بطعم رائع

الكبدة المقلية من أجمل الأكلات التي يحبها الأشخاص لذلك يقدمون على شرائها من محلات الوجبات السريعة ولكن يمكنك صنعها بسهولة في المنزل أن اتبعتهي الخطوات التالية:

المكونات

نصف كيلو من الكبدة. ملعقة من الكمون. نصف كوب من الزيت. نصف ملعقة من الفلفل الأسود. نصف ملعقة كزبرة جافة. مخلل. نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة. القليل من الفلفل الحار المفروم. القليل من ملح الطعام. ملعقة من الثوم المفروم ناعم. 2 ليمونة معصورة. خبز فرنسي أو أصابع فينو.

مكونات الطحينة

فص ثوم مفروم. ½ كوب طحينية. كوب ماء ساخن. 2 ملعقة خل أبيض. ملعقة كمون صغيرة.

طريقة التحضير

قطعي الكبدة إلى قطع صغيرة.

ثم قومي بوضع الكزبرة الجافة والكمون والفلفل الأسود والملح والثوم والفلفل الحار بداخل طبق عميق وقلبيهم جيدًا

ثم ضيفي لهم الكبدة ومعها نصف عصير الليمون

ثم غطي الكبدة واتركيها بداخل التتبيلة لحوالي نصف ساعة حتى تتبل.

قومي بوضع الزيت في مقلاة على نار عالية.

ضعي الكبدة في الزيت ثم قلبيها إلى أن يتغير لونها ثم اخفضي النار قليلاً

قومي بتغطية المقلاةواتركيهال لحوالي 10 دقائق على النار.

ثم ارفعي الغطاء وقلبيهاوارفعي درجة الحرارة وقلبي إلى أن تحمر

.ضعيها بداخل طبق ويمكنك إضافة القليل من عصير الليمون لها

ثم احضري صوص الطحينية من خلال خلط مكونات الطحينة مع بعض كثيرًا وبشكل سريع حتى تحصلي على قوام كثيف

قومي بحشو الكبدة في الخبز الفرنسي أو في أصابع الفينو، ونضيف معها المخلل وسلطة الطحينية وضيفي معها القيلي من الكزبرة الخضراء.

قدميها ساخنة.

أفضل طريقة لعمل سندوتشات السجق

المكونات

نصف كيلو من السجق. ملعقة من الثوم المطحون. 2 ملعقة صغيرة من دبس الرمان. نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافّة. القليل من الملح -حسب رغبتك. نصف ملعقة صغيرة من البهارات المتنوعة. القليل من بهارات السجق. خبز السندوتشات أو فينو حسب المتوفر لديكي.

طريقة التحضير

اخلطي السجق مع الثوم المفروم مع دبس الرمان، والكزبرة الجافة، والملح، والبهارت المتنوعة، وبهارات السجقبداخل مقلاة واسعة.

ضعيها على النارقلبيها جيدًا إلأى أن يتغير لونها واتركيها على النار إلى أن تنضج تماما.

احضري خبز السندويشاتوضعي به طبقة من السجق.

ثم ضعي السندوتشات بداخل التوست لحوالي عشر دقائق فقط.

قدمي السندويشات إلى جانب المخلل حسب رغبتك ويمكنك تقديمها أيضًا إلى جانب البطاطس المقلية بألف هنا.

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