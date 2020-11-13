طريقة تخليل الليمون المعصفر

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة تخليل الليمون المعصفر بشكل صحيح وبطعم رائع في المنزل دون الحاجة إلى شرائه من المحلات فإعدادة بالمنزل يجعله أكثر أمانًا وخالي من المواد الحافظة.

طريقة تخليل الليمون المعصفر

سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن طريقة تخليل الليمون المعصفر بشكل صحيح وبخطوات بسيطة ومختلفة وهي كالتالي:

المكونات

كيلو من الليمون ملعقة كبيرة من العصفر. ملعقة كبيرة من حبة البركة. ملعقة من الشطة حسب رغبتك. ملعقة من زيت الزيتون. نصف كيلو ليمون معصور. 2 ملعقة كبيرة من الملح الخشن.

طريقة التحضير

اغسلي الليمون جيدًا ثم ضعيه في وعاء كبير على النار وغطيه بالماء المغلي واتركيه إلى أن يسلق ويتفتح.

غيري الماء من عليه وانقعيه بداخل ماء نظيف لمدة يومين مع تغيير الماء من حين لآخر لكي تتخلصي من مرارة الليمون.

اعصري نصف كيلو من الليمون وضعيهبداخل برطمان من الزجاج في الثلاجة إلى حين الاستعمال.

استعمري القشر الخارج من عصير الليمون واسلقية بماء مغلي أيضًا وغيري عليه الماء مثل الليمون تمامًا.

ثم احضري خلطة الحشو بخلط الملح الخشن مع العصفر مع حبة البركة يمكنك إضافة الشطة والقليل من عصير الليمون للخلطة حسب رغبتك.

اصنعي فتحة صغيرة في كل ليمونة حتى تكوني قادرة على حشوها.

احشي الليمون بالخلطة السابق تحضيرها إلى أن تنتهي من كمية الليمون كلها.

ضعي الليمون بداخل برطمان زجاج كبير يكفي لكمية الليمون.

اضغطي على الليمون عند تعبئته حتى تتخلصين من الفراغات والهواء الذي يتواجد بين الليمون.

ثم صبي عصير الليمون ومعه القليل من زيت الزيتون على الليمون.

غطي وجه الليمون بطبقة رقيقة من زيت الزيتون ثم اغلقي البرطمان بإحكام.

اتركي الليمون في درجة الحرارة العادية لحوالي عشر أيام ولا يفضل فتح الابرطمان قبل هذه المدة.

بعد فتح البرطمان يفضل وضعه في الثلاجة حتى لا يفسد.

يمكنك إضافة نكهة رائعة للمخلل من خلال إضافة بصلة واحدة من بصل التخليل بداخل برطمان الليمون حسب رغبتك.

طريقة عمل ليمون معصفر بألذ طعم

مخلل الليمون يتميز بطعمة اللذيذ لذلك يقبل الكثير من الأشخاص على شراءه ولذلك سنقدم لكي خطوات بسيطة لصنعه بالمنزل وهي كالتالي:

المكونات

كيلو من الليمون. 2 كوب كبير من عصير الليمون. ربع كوب من حبة البركة. ملعقة كبيرة من الملح الخشن. معلقة كبيرة من الزعفران. القليل من فلفل أحمر حار.

طريقة التحضير

قومي بغسل الليمون بالماء ثم نقوم بتجفيفه جيدًا حتى نتخلص من رطوبة الماء.

اصنعى فتحة فى كل ليمونة.

ثم ضعي حبة بركة ونقوم بوضع زعفران ونضع معه الملح في وعاء جانبيي.

ثم قومي بخلط المكونات جيدا حتى تتجانس.

ثم ابدئي بحشو حبات الليمون بحشوة الزعفران والعصفر وحبة البركة.

قومي بتجهيز وعاء خاص للتخليل واحرصي على أن يكون معقم ونظيف.

ضعي حبات الليمون في الوعاء ثم اغمريها بعصير الليمون.

قومي باضافة فلفل حار الى الوعاء ثم نقوم برش القليل من حبة البركة في الوعاء ثم نقوم باغلاقه بإحكام.

رجي الوعاء جيدا حتى يتم خلط مكونات المخلل وتوزيعه على البرطمان بشكل صحيح.

ضعي الليمون فى منطقة مناسبة ويفضل أن تكون ظل وبعيدة عن أشعة الشمس المباشرة لحوالي 30 يوم.

لا يفضل فتح الغطاء قبل المدة المحددة وبعدها سيكون قابل للأكل.

طريقة تحضير الليمون المعصفر السريع

من المعرروف أن مخلل الليمون من المخلالات التي يمكن صنعها بأكثر من طريقة ولذلك سنقدم لكم طريقة سريعة لتحضير الليمون المعصفر وهي كالتالي:

المكونات

كيلو ونصف من الليمون الأصفر الطازج اعصري نصف كيلو منه واحتفظي بالقشر. نصف كوب من زيت الزيتون. نصف كوب من العصفر أو الزعفران حسب المتواجد بالسوق. نصف كوب من الملح. نصف كوب من حبة البركة. ثلاث جزرات مبشورة. برطمان زجاج نظيف. نصف كيلو من الفلف الحامي.

طريقة التحضير

اغسلي الليمون جيدًا ثم اصنعي به شق صغير.

ضعي الليمون في كمية من الماء على النار واتركيه إلى أن يغلي لحوالي عشر دقائق.

ارفعيه من على النار واتركيه جانبًا حتى يبرد بشكل تام.

اخلطي مكونات الحشوة حبة البركة والعصفر والملح داخل طبق عميق.

صفي الليمون من الماء وضعي طبقة من الليمون بداخل برطمان نظيف ثم طبقة من الجزر المبشور وطبقة من الفلفل الحار.

ثم طبقة من الحشوة وهكذا إلى أن تقومي بمليء البرطمان بالكامل وآخر طبقة في البرطمان ضعي بها قشور الليمون.

اكبسي البرطمان جيدًا واضغطي عليه بيديكي حتى تخرجي أكبر قدر من الهواء لكي تحافظي على الليمون من الفساد.

ثم ضعي عصير الليمون مع كوب من ماء سلق الليمون مع ملعقة من الفلفل الأحمر المطحون.

ثم ضعي طبقة من زيت الزيتون على وجه البرطمان ثم اغلقي البرطمان جيدًا ولا تقومي بفتحه قبل مرور عشر أيام حتى يصبح جاهز للأكل.

نصائح هامة قبل تخليل الليمون

لكي تضمني نجاح مخلل الليمون والحصول على ألذ طعم لمخلل الليمون يمكنك اتباع بعض النصائح البسيطة لتحضيره ومنها:

يمكنك إضافة القليل من الشطة المفرومة الى الحشوة حسب ما تريدين.

نقوم بحرص بملئ المناطق الفارغة بين الليمون فى الوعاء بقشور الليمون حتى لا يتعفن من فقعات الهواء.

يمكن أن تضيفي الماء البارد بديلاً عن عصير الليمون عند حفظ المخلل.

يمكن ان نضع طبقة فى الحشوة وطبقة من الليمون المحشو وطبقة الحشوة وثم نكمل باقي الليمون بهذه الطريقة حتى تحصلي على طعم أجمل.

يجب حفظ مخلل الليمون بداخل الثلاجة عندما تقومين باستعماله حتى لا يفسد.

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