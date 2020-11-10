طريقة تسوية المانجو الخضراء

يصادف لك ان تقوم بشراء مانجة غير ناضجة وتبحث في طريقة تسوية المانجو الخضراء فطريقة تسويتها بسيطة سواء عن طريق لفها في الأكياس الورقية أو عن طريق وضعها في الأرز.

فوائد المانجو

تعتبر المانجو من الفواكهه المحببة لدى الصغار والكبار فهى تستخدم في الكثير من طرق الطعام والأيس كريم والعصائر والصوصات إذا كنت ترغب في تعلم طريقة تسوية المانجو وكيف يمكن تخزينها سيذكر لنا موقع المواطن الطريقة بكل سهولة وسيذكرنا بالمدة التي تستغرقها لكمال النضوج وكيفية معرفة إنها نضجت

طريقة تسوية المانجو الخضراء

هناك أفكار تعلمك طريقة تسوية المانجو بطريقة سهلة.

الطريقة الأولى وضعها في ورقة اوكرتونة ورقية

يمكنك وضع المانجو في كيس من الورق مثل أكياس اللحمة أو أن تقوم بوضعها في كرتونة ورقية مثل الكارتين المخصصة لحفظ أكياس الشبسي مثلاً فالغرض من هذه الطريقة هو أن نجعل المانجو يصدر غاز الإيثلين هذا الغاز يساعد في إنضاج المانجو بطريقة سريعة .

لا تحتاج إلى وقت كثير فقط يوم أو يومين حتى تستطعين تناول المانجة لابد من أن تتاكدي جيداً أنه تم نضج المانجو جيداً.

إذا كنتي تودي معرفة ذلك ستبدء رائحة نضج المانجة بالظهور حتى إنكي ستلاحظين إنها نضجت بالفعل ممكن أن تقومي بالضغط برفق بأطراف أصابعك ستجدين أن عند كمال نضجها قد تشعرين أن القشرة الخارجية طرية ويمكنك ان تتناوليها تـأكدي جيداً من نضجها .

لأن عدم إكتمال النضج ممكن أن يتسبب في إرتفاع درجة حرارة الجسم وهو ما يشبه بالتسمم .

لابد ان تتكرى الكيس الورقي غير مغلق بإحكام حتى لا تختمر وتتعفن فلابد أن غاز الإيثلين يجد منفذ ليخرج منه حتى لا يتفاعل ويؤدي إلى تعفن المانجة .

يمكن أيضًا تساعدي في نضج المانجو عن طريق وضع نوع من الفاكهه الطازجة مع المانجة حتى تصدر غاز الإيثلين وتسرع من عملية النضج .

الخطوة الثانية وهى وضع المانجو الغير نضج في الأرز

تعتبر هذه الطريقة من الطريقة القديمة جداً عند السكان الهنديين والمكسيكين ولكن الفرق بينهما هو ان الهنود كان يضعونها في الأرز الغير ناضج بينما المكسيكين في الذرة الفيشار الغير ناضج .

ولكن السؤال هل تعتبر طريقة تسوية المانجو الخضراء طريقة مضمونة .

طريقة مضمونة . الإجابة نعم مضمونة جداً فهى تقوم بتسوية المانجة في غضون يوم او يومين وأحيانًا ست ساعات فقط طالما أن هناك رعاية مقدمه غلى المانجو وعدم تركها في الأرز دون أن تنتبهي لها .

الفكرة في هذه الطريقة هى أن حبوب الأرز الغير ناضجة وحبوب الفيشار الغير ناضجة تقوم بحفظ غاز الإيثلين في الأرز مما يسهل عملية النضج سريعًا .

عدم حفظ المانجو في اى مكان .

تعتبر هذه الطريقة من الطرق التي تاتي بنتيجة ولكن على المدى الطويل فكون وضع المانجو في غرفة عادية وجعل المانجو تنضج في درجة حرارة الغرفة تحتاج إلى وقت طويل ممكن ان يتم النضج في سبعة أيام تقريبًا أو عشر أيام .

إذا كنتى لا تعرفين كيف تم نضجها ستلاحظين رائحتها النفاذه القوية الجميلة وعندما تقومين بالضغط قليلاً ستجدينها قد تم سواها .

كيف يمكن لى التمميز ان المانجو قد تم نضوجها

أولاً إذا قمتي بالدخول في المكان الذي تتواجد فية المانجة وهو مكان حفظها ستجدين أنه رائحتها نفاذة وقوية جداً أما إذا دخلتي مكان ما تتواجد المانجو ولا تشمين رائحة لها فأعلمي أن لم يكتمل النضج .

إذا قومتي بالضغط عليها ستلاحظين أن القشرة أصبحت طرية حتى يسهل قطعها وتناولها أو حتى عملها عصير .

لا تضع في غعتبارك تغيير لون القشرة الخارجية للمانجو فلا يوجد علاقة اهم شئ هو الرائحة القوية الجميلة التي تشبهه العطر والطريقة الثانية وهو الضغط عليها من الخارج تجيديها اكثر ليونه .

من الممكن أثناء عمل تسوية للمنجو أن تجديها بها بقع سمراء أو هالة سمراء في أخر المانجو عند مكان منبت المانجو هنا لا تقلقي من الأمر ما عليكي سوى فتحها وإزالة هذه الطبقة السمراء .

على الرغم من أن المانجو من أكثر الفواكهه التي تتلف سريعًا عن باقي الفواكهه ولذلك لا تقلقي فالمعلومة التي لا تعلميها ان الهالة السوداء التي تجديها دليل على أن هذه المانجو تحتوي على نسبة سكر عالية حتى غنك إذا قمتي يتزوقها ستجديها مثل السكر المكرمل .

لا تقلقي بخصوص البقع وتعاملي معاها بشكل طبيعي وإحساسك وقومي بفتح المانجة وتاكدي من أنها لم تتلف بعد .

كيف يمكن تخزين المانجو

الطريقة الأتية تبين لنا كيف يمكن تخزينها بعد ان قمنا بتسويتها وتاكدنا من ذلك إيياكي وتخزين المانجو في الثلاجة دون ان تنضج فإذا فعلتي ذلك فإعلمي أن المانجو هذه لا تعتبر غير صالحة للإستخدام لأن برودة الثلاجة أو الديب فريزر يوقف نشاط الغاز الصادر منها والذي يعمل على نضوجها فتفسد بالبرودة .

المانجو تعيش في الجو البارد للثلاجة إلى أسبوع كامل بشرط أن تتاكدي من ان المانجو قد تم غكتمال نضوجها وتأكدنا من فعل الخطوات السابق ذكرها .

يمكن أن تقومي بغسل المانجو ووضعها كقطعة كاملة في الديب فريزر تبقى معكي مدة ستة أشهر محتفظة بنضوجها ولا تتلف .

ومن الممكن أن تقومي بتقطيعها إلى مكعبات صغيرة ووضعها في علب التخزين ولا تتلف طالما هى متبقية في البرودة العالية سواء كان في الديب فريز او في الثلاجة فكغذا تم حفظها في الديب فريز تبقى ستة أشهر اما بالنسبة للثلاجة العادية يتم حفظها لسته أيام .

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